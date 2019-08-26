Политика

РИА НовостиРИА НовостиМакрон ответил на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

Грустно, что бразильские политики позволяют себе оскорбления в адрес главы другого государства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции, комментируя нападки на себя со стороны властей Бразилии.
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Президент Франции огорчился из-за комментария бразильского коллеги про жену Эммануэля Макрона

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