Политика

Pravda.RuPravda.RuМакрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
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66-летнюю супругу президента Франции жестоко высмеяли в Бразилии

Вести.UZвчера в 01:05
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На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
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Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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