Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.

Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены

Общество Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.

Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей.

Шоу-бизнес Любовь Успенская показала снимок топлес на отдыхе в Испании Любовь Успенская отправилась на отдых в Испании, где загорает под ярким солнцем.

Политика Путин прилетит в Казань на церемонию закрытия WorldSkills Президент России Владимир Путин прилетит в Казань на церемонию закрытия чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом Актер даже не сообщал поклонникам о том, что они решили вновь стать родителями.

Политика Путин назвал главную задачу сирийского урегулирования Президент России Владимир Путин назвал главной задачей сирийского урегулирования стабилизацию обстановки и обеспечение процесса политического решения конфликта.

Общество Сильный дождь подтопил во Владивостоке дороги и здания В низинах вода подтопила подъезды жилых домов и офисных зданий.

Здоровье Каширские врачи пришили мужчине отрезанный «болгаркой» палец Со слов пациента, при работе с «болгаркой» разлетелся диск (скорость вращения диска составляет 7-9 тысяч оборотов в минуту! – прим) .

Политика Климкин назвал «печальным» отсутствие солидарности стран G7 по России Глава МИД Украины Павел Климкин констатировал отсутствие солидарности лидеров стран «Большой семёрки» на саммите во французском Биаррице по вопросу возможного возвращения России в формат G8.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Политика Татарстан выступил против празднования свержения ига В Татарстане не увидели «достаточных оснований» для признания стояния «памятной датой освобождения русских земель от ига ордынских ханов».

Общество Российским учителям разрешили публиковать фото в купальнике Министерство просвещения и профсоюз работников образования выпустили новую редакцию типового кодекса этики для учителей.

Политика Путин разрешил Эрдогану купить Су-57 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.

Армия и оружие Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле» Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.

Политика Появились предпосылки для возобновления авиасообщения России и Украины «Случай с российским лайнером, который произошел 9 августа этого года, когда авиационная служба Украины дала разрешение на пролет российского гражданского лайнера над своей территорией, не дает оснований полагать, что власти Украины готовы к диалогу по возобновлению авиасообщения с Российской Федерацией», — сказал собеседник издания во внешнеполитическом ведомстве.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу по полиции в штате Арканзас Вооруженный мужчина забаррикадировался в доме возле американского города Уэст-Хелена, расположенного в штате Арканзас, и открыл стрельбу по полицейским при попытке приблизиться к нему.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Происшествия Первый зампред Хабаровского края попал в видеодорожное происшествие Странный инцидент с участием новоиспеченного первого зампреда — руководителя аппарата губернатора и правительства края Владимира Хлапова произошел сегодня неподалеку от села "Дружба" в Хабаровском районе.

Политика Болтон допустил включение США и Британии в состав «нормандской четверки» США или Великобритания могут присоединиться к переговорам в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Футбол «Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.