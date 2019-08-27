Эммануэль Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его супруги. Французский лидер пожелал бразильцам президента, который «нормально себя ведет». По мнению Макрона, главе южноамериканской страны должно быть стыдно за свое поведение.

Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

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