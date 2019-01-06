Политика
Французский президент Эммануэль Макрон дал комментарий после новых протестных акций "желтых жилетов". Об этом политик написал в своем твиттере. По его словам, "чрезмерная жестокость" коснулась Франции, а также ее стражей и символов.
Газета.Ru16:17
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Сборная России завоевала бронзу МЧМ по хоккею
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Американские сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой
В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины, пишет International Policy Digest.
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Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализован
Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано, заявил «РИА Новости» представитель компании «РН-Юганскнефтегаз».
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Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС
Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля, сообщил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
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США представили Турции предложение по поставкам ЗРК Patriot
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Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии
Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.
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Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов
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Названы самые популярные дизельные автомобили в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
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Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка
Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
СМИ сообщили о ранении двух британских военных в Сирии
Двое британских бойцов сил специального назначения получили серьезные ранения в Сирии во время атаки со стороны боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России).
Обновлено в 20:25
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Люди погибли от взрыва в Мариуполе
Погибли два человека, сообщает сайт «0629». По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах города.
Обновлено в 20:22
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Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
На вопрос "РГ", будет ли отменен коэффициент мощности, Кирилл Табаков ответил, что "здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году".
Обновлено в 20:00
Политика
Макрон отреагировал на насилие в ходе протестов в Париже
Французский президент Эммануэль Макрон дал комментарий после новых протестных акций "желтых жилетов".
Обновлено в 16:17
Происшествия
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых построят военный городок
В якутском посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в 2019 году будет развёрнут военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.
Обновлено в 20:12
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
Обновлено в 05:28
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Названа причина смерти Криса Кельми
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Наука
В США могут разрешить использовать удобрения из человеческих останков
Обновлено в 08:20
Политика
«Роскосмос» ответил на решение NASA отложить визит Рогозина в США
Ранее пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс сообщила, что американское ведомство уведомило «Роскосмос» о решении отложить визит Рогозина, запланированный на февраль 2019 г. Новая дата визита не определена, подчеркнула она.
Обновлено в 03:32
Политика
В России отчеканят монеты с ракетными комплексами «Тополь» и «Ярс»
В России выпустят серию почтовых марок и юбилейных монет, посвященных 60-летнему юбилею ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который будет 17 декабря 2019 года.
Обновлено в 08:43
Хоккей
В Америке осудили поведение капитана сборной России после матча с США
После поражения в полуфинале МЧМ-2019 от сборной США капитан сборной России Клим Костин попал под обстрел заокеанской критики.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей
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Иран упрекнул ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций США
Официальный представитель иранского МИДа Бахрам Касеми раскритиковал Евросоюз (ЕС) за задержку при создании механизма для обхода антииранских санкций США.
Обновлено в 18:00
Кино
Назван лучший фильм года по версии кинокритиков США
Национальное общество кинокритиков США огласило список лучших фильмов и актерских работ 2018 года.
Обновлено в 20:22
Энергетика
Насколько вырастут цены на бензин в 2019 году
Всего себестоимость литра бензина в 2019 году поднимется на 3,7 рубля, оценивает гендиректор АО "РК Интегратор" Виктор Костюков.
Обновлено 03 января в 02:03