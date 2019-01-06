Французский президент Эммануэль Макрон дал комментарий после новых протестных акций "желтых жилетов". Об этом политик написал в своем твиттере. По его словам, "чрезмерная жестокость" коснулась Франции, а также ее стражей и символов.

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