Политика

Макрон осудил насилие в ходе протестов в Париже
RT на русском
16:01

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу. Об этом он сообщил в своём Twitter.
RT на русском16:01

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Макрон осудил насилие на акции «желтых жилетов»

РБК17:28

Макрон отреагировал на насилие в ходе протестов в Париже

Газета.Ru16:17

Президент Франции осудил насилие во время протестов «желтых жилетов»

Московский Комсомолец16:22

Макрон призвал общество к диалогу на фоне восьмой волны протестов во Франции

ТАСС16:20

Макрон обвинил протестующих в нападении на республику

Взгляд.ру16:26

Макрон осудил насилие в ходе протестов в Париже

RT на русском16:01

Макрон осудил насилие на протестах «жёлтых жилетов»

News.ru15:52
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 19:08, Ашберн
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Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализовали

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Сборная России по хоккею завоевала бронзу молодежного чемпионата мира

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Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС

Обновлено в 18:16
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.
Обновлено в 15:18
Происшествия

В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка

Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
Политика

Турция отказалась от предложения США по поводу российских С-400

Обновлено в 16:44
Происшествия

Близ Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 04:04 по Москве в субботу землетрясения имел координаты 4.43 градуса северной широты и 126.21 градуса восточной долготы.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Каире при обезвреживании взрывного устройства у церкви погиб сапер

Сапер погиб во время обезвреживания взрывного устройства, найденного возле одной из церквей в Каире, сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 16:52
Путешествия

В США и Европе туристов одолевают постельные клопы

Обновлено в 18:54
Происшествия

В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже

Сотрудники правоохранительных органов в ходе акций протеста в Париже, организованных движением «Жёлтые жилеты», провели массовые задержания.
Обновлено в 12:44
Спорт

Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов

Обновлено в 16:23
Политика

Американские сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой

В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины, пишет International Policy Digest.
Обновлено в 17:34
Политика

Макрон осудил насилие в ходе протестов в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие во время протестных акций движения «Жёлтые жилеты» в стране и призвал стороны к диалогу.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
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Названа причина смерти Криса Кельми

Обновлено в 13:37
Кино

Актера Дыховичного похоронят в США

Актер Владимир Дыховичный, скончавшийся 2 января, будет похоронен в США. Об этом сообщила его мать Ольга Алексеевна.
Обновлено в 09:35
Хоккей

В Америке осудили поведение капитана сборной России после матча с США

После поражения в полуфинале МЧМ-2019 от сборной США капитан сборной России Клим Костин попал под обстрел заокеанской критики.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Политика

В России отчеканят монеты с ракетными комплексами «Тополь» и «Ярс»

В России выпустят серию почтовых марок и юбилейных монет, посвященных 60-летнему юбилею ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который будет 17 декабря 2019 года.
Обновлено в 08:43
Авто

Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
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На острове Сайпан задержали гражданина РФ по запросу ФБР

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Обновлено вчера в 21:44
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Обновлено в 10:50
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Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
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Авторы парфюма «от Путина» не получали одобрения Кремля

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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
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Происшествия

В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

В Мариуполе накануне вечером прогремел взрыв в многоэтажном доме. Это случилось в квартире на третьем этаже, на проспекте Строителей.
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Происшествия

Два лыжника погибли при сходе лавины в горах Сочи

В результате схода лавины на горнолыжной трассе в Сочи погибли двое мужчин.
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Трамп сообщил о неудаче переговоров по отмене шатдауна

Агентство Reuters со ссылкой на помощника Пенса сообщает, что в целом встреча была продуктивной, однако касательно денег сторонам договориться не удалось.
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В результате ДТП под Пензой погибли четыре человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в Пензенской области с участием грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе ребёнок.
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Леонардо Ди Каприо был допрошен по делу об отмывании денег

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