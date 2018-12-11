События последних недель серьёзнейшим образом потрясли нацию. В них смешались законные требования и недопустимое насилие. Это насилие не заслуживает никакого оправдания.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране. Глава государства принял подобное решение на фоне протестов "желтых жилетов". Французский президент осудил насилие, проявленное в ходе манифестаций.

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Армия и оружие Армия и оружие Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160 Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160.

Политика Политика США отменили рекомендацию своим гражданам не ездить в Россию Соединённые Штаты исключили Россию из стран, поездку в которую американским гражданам рекомендовано "пересмотреть".

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Политика Политика Путин и Меркель провели телефонный разговор Москва и Берлин заинтересованы в недопущении эскалации ситуации в Керченском проливе – таков главный итог телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМП к террористам Президент США Дональд Трамп утвердил стратегию страны по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения в руки террористических организаций.

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Политика Политика США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2» США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы.

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