Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране. Глава государства принял подобное решение на фоне протестов "желтых жилетов". Французский президент осудил насилие, проявленное в ходе манифестаций.
РИА Новостивчера в 14:09
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Никакой гнев не оправдывает нападений на полицейских и жандармов, разрушений торговых точек и зданий. Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия.
— Эммануэль Макрон, французский политикSputnik Армения вчера в 14:32
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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