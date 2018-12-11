Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране. Глава государства принял подобное решение на фоне протестов "желтых жилетов". Французский президент осудил насилие, проявленное в ходе манифестаций.
РИА Новости14:09
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Никакой гнев не оправдывает нападений на полицейских и жандармов, разрушений торговых точек и зданий. Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия.
— Эммануэль Макрон, французский политикSputnik Армения 14:32
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