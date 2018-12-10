Президент Франции Эммануэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение в стране. Такое заявление он сделал во время обращения к нации. Он подчеркнул, что понимает возмущение протестующих и чувствует свою ответственность перед нацией.

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