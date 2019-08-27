Политика

ИзвестияИзвестияМакрон объявил о конце эпохи доминирования Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. По его словам, сейчас идет укрепление новых держав.
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Макрон провозгласил конец эпохи Запада

Lenta.ru08:17

Макрон предупредил о скором конце западной гегемонии

РБК06:27

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

Коммерсантъ06:58

Макрон заявил, что западному доминированию в мире наступает конец

ТАСС06:32

Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада

РИА Новости08:15

Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире

RT на русском05:53

Макрон заявил о конце западного доминирования в мире

РЕН ТВ05:47
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Общество

Пельмень Кондольский из Троицка собирается сменить имя

Челябинск Сегодня 04:43
Происшествия

В продаже появились футболки с фразой бортпроводника Airbus A321

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила футболки с фразой, которую произнес бортпроводник Аэробуса 321, совершившего 15 августа экстренную посадку на кукурузном поле в Раменском округе Подмосковья.
Российская газета 07:46
Авто

BWM представила бронированную версию кроссовера BMW X5 Protection VR6

Бронированная модель получила защиту уровня VR6, выдерживающую мощные взрывы до 15 килограмм в тротиловом эквиваленте и обстрелы из 7,62-миллиметрового автомата Калашникова.BMW X5 в версии Protection VR6 защищен от нападения стальными панелями в крыше, по бокам, дверях.
Актуальные Новости 01:40
Армия и оружие

Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун

Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47
Кино

Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии актера

Ранее актер был госпитализирован после инсульта, его состояние оценивалось как удовлетворительное.
РИА Новости 03:39
Авто

На МАКСе показали вертолет в стиле Aurus

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 впервые представил вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности в стиле Aurus.
Rambler News Service 08:54
Происшествия

Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку

В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Музыка

Киселев заявил, что к Rap Koktebel все готово на 100%

РИА Новости 06:15
Происшествия

Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Политика

Самолет МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 стартовал 27 августа в подмосковном Жуковском Российский ближне - и среднемагистральный самолет нового поколения МС-21-300 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 08:58
Общество

Москвичам пообещали летнюю погоду осенью

Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .
Газета.Ru 07:17
Общество

РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

Российские железные дороги (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Экономика

Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК.
Коммерсантъ 03:01
Культура

В «Царицыне» пройдет фестиваль исторических садов

Москва 24 01:02
Происшествия

Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось

Доктора констатируют: их участие в лечении пострадавшей девочки будет ограничено, это предусмотрено медицинскими протоколами Турции, тем не менее, специалисты готовы проводить регулярные консультации по вопросам состояния ребенка.
Российская газета 01:19
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Происшествия

BBC: подполковник ФСБ из расследования Голунова ушел в «Газпром»

Ранее РБК со ссылкой на близких к ФСБ собеседников сообщил, что Медоев покинул свою должность в ФСБ около месяца назад.
Право.ру вчера в 13:26
Политика

Сотрудники СБУ заблокировали Верховную раду

Спикер добавил, что следователи заблокировали работу компьютерного центра и запретили входить в помещение, а также заблокировали систему сенсорных кнопок для голосования.
Газета.Ru 08:24
Авто

За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди

Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Теннис

Шарапова разгромно проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице США Серене Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 00:41
Политика

Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН вчера в 09:35
Спорт

Чемпионка мира в беге из Белоруссии временно отстранена за допинг

RT на русском 08:32
Экономика

Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян

Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Кино

«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века

Радио Sputnik вчера в 20:00
Музыка

Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»

Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Общество

Кузнецова нашла массовые нарушения при организации питания в школах

При проверке качества питания в образовательных учреждениях были выявлены нарушения нормативов в нескольких тысячах школ и детских садов, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
РБК 07:54
Происшествия

Громкое дело врача-гинеколога из Новой Ляли вернули в прокуратуру

Медицинского работника обвиняют в незаконном обороте и сбыте наркотических средств Новолялинский райсуд Свердловской области вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, который обвиняется в незаконном обороте и сбыте наркотических средств пациентке.
АиФ Урал 08:02
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Происшествия

Против Абызова возбудили новое уголовное дело

В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Экономика

Госфонду Норвегии рекомендовано сократить инвестиции в европейские акции

В последний раз фонд менял региональную структуру инвестиций в 2012 году, снизив долю европейских акций.
Финмаркет 08:38
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