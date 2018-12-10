События последних недель серьёзнейшим образом потрясли нацию. В них смешались законные требования и недопустимое насилие. Это насилие не заслуживает никакого оправдания.

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря выступил с телеобращением к нации в связи с массовыми акциями протеста, в ходе которого объявил о введении в стране чрезвычайного положения в социальной и экономической сфере.

Политика Политика ABC: Мария Бутина согласилась признать себя виновной Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, будто бы согласилась признать себя виновной и намеревается сотрудничать с федеральными и местными властями.

Политика Политика Тереза Мэй подтвердила отсрочку голосования по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о переносе голосования по Brexit.

Армия и оружие Армия и оружие Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160 Россия направила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160.

Политика Политика Климкин захотел ответить России креативными санкциями Глава МИД Украины Павел Климкин предложил Евросоюзу ввести против России несколько типов санкций из-за ситуации в Керченском проливе.

Политика Политика Песков оценил решение Киева прекратить договор о дружбе с Россией Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя решение Киева о прекращении договора о дружбе с Россией, отметил, что подобный шаг является неуважением к народу Украины.

Армия и оружие Армия и оружие В США утвердили стратегию по борьбе с попаданием оружия к террористам Американский президент Дональд Трамп утвердил национальную стратегию США по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения к террористическим организациям.

Политика Политика Путин и Меркель провели телефонный разговор Москва и Берлин заинтересованы в недопущении эскалации ситуации в Керченском проливе – таков главный итог телефонного разговора президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Политика Политика Пашинян заявил, что Армения не стремится в НАТО Ранее и. о. премьера Армении неоднократно заявлял, что республика не стремится в будущем стать членом НАТО, привержена всем международным договоренностям и останется членом ОДКБ и Евразийского экономического союза.

Политика Политика На Украине раскрыли «российского шпиона» Контрразведка Украины якобы раскрыла агента ГРУ Сергея Лазарева с позывным "Сократ", который в течение трех лет передавал российским военным секретную информацию.

Политика Политика Путин поддержал идею о переносе столицы Дальнего Востока Владимир Путин поддержал идею о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Политика США призвали все стороны выйти из проекта «Северный поток — 2» США считают, что проект газопровода «Северный поток — 2» угрожает безопасности Европы, Вашингтон призывает все стороны выйти из него.

Политика Политика Посол России рассказал о шпиономании в Британии Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что английский политистеблишмент охвачен шпиономанией.

Политика Политика Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Политика На Украине радикалы облили краской приемную оппозиционного депутата