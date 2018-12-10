Политика
Макрон объявил экономическое чрезвычайное положение во Франции
Макрон объявил экономическое чрезвычайное положение во ФранцииREGNUM14:52
Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря выступил с телеобращением к нации в связи с массовыми акциями протеста, в ходе которого объявил о введении в стране чрезвычайного положения в социальной и экономической сфере.
REGNUM14:52
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События последних недель серьёзнейшим образом потрясли нацию. В них смешались законные требования и недопустимое насилие. Это насилие не заслуживает никакого оправдания.
— Эммануэль Макрон, французский политикГоворит Москва 14:55
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