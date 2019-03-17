Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республикуИзвестия 00:08

То, что произошло сегодня на Елисейских Полях, уже не называется манифестацией. Это люди, которые хотят уничтожить республику. Все те, кто был там, замешаны в этом… Я хочу, чтобы мы приняли как можно скорее сильные решения, чтобы этого больше не произошло.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.

Футбол Погребняку грозит дисквалификация за высказывание о темнокожих игроках Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Александр Баранов прокомментировал слова форварда "Урала" Павла Погребняка о темнокожих спортсменах в российской сборной.

Политика ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в Крыму Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.

Происшествия Премьер Новой Зеландии получила манифест террориста перед стрельбой Письмо поступило к ней за 9 минут до трагедии Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что получила манифест подозреваемого в совершении теракта в мечетях Брентона Тарранта за девять минут до теракта.

Происшествия В Хакасии горит завод по производству резины В МЧС Республики Хакасия сообщили, что на заводе по производству резины работают 34 пожарных и восемь единиц спецтехники.

Происшествия В Харьковской области обнаружили тело убитого военного Тело с признаками насильственной смерти военнослужащего контрактной службы найдено в городе Чугуев Харьковской области Украины, сообщили изданию УНН в правоохранительных органах.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл Гран-при Австралии Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона - Гран-при Австралии.

Происшествия Опасная выходка экстремалов из Уфы попала на видео На записях, опубликованных в Сети, видно, что группа молодых людей натянула канаты на уровне верхних этажей многоквартирных жилых домов, после чего двое юношей отправились на "прогулку".

Спорт Йохёуг победила в гонке на 10 км на этапе Кубка мира в Швеции Норвежка Тереза Йохёуг победила в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Политика Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта Президент России Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.

Общество Россияне затравили шестиклассницу за письмо Путину и вынудили уйти из школы Жители села Томсино Псковской области уже несколько месяцев травят 12-летнюю Тасю Перчикову, которая жаловалась президенту на бедность семьи и тяжелую работы матери Елены.

Политика Пушков оценил заявление украинской журналистки о жителях Крыма Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинской журналистки Олеси Медведевой, которая сообщила, что жители Крыма успешно интегрировались в Россию и не тоскуют по Украине.

Кино Умер режиссер-документалист Юрий Шиллер Российский режиссер Юрий Шиллер умер на 78-м году жизни. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов России.

Политика Научить детей бросать гранаты потребовали в Совфеде Сенатор отметил, что дети боятся автоматов и не знают, как кидать гранату.

Происшествия В Киеве осквернили и ограбили храм УПЦ Неизвестные ограбили храм Украинской православной церкви в урочище Водогон в Оболонском районе Киева, сообщает в воскресенье информационно-просветительский отдел УПЦ.

Футбол Матч против «Спартака» посетят 3200 болельщиков «Зенита» Матч 20-го тура чемпионата России между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" посетят 3200 болельщиков сине-бело-голубых, сообщает ТАСС.

Культура Началова оказалась четвертым умершим участником «Последнего героя» Певица Юлия Началова стала четвертым умершим участником четвертого сезона проекта «Последний герой».

Происшествия Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой После попытки самоубийства в США госпитализирована дочь поп-исполнителя Майкла Джексона актриса Пэрис Джексон.

Происшествия Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления «смесью радиоактивных веществ».

Культура Как вместо Началовой сняли в фильме Алсу, рассказала Дружинина Актриса и режиссер Светлана Дружинина отреагировала на известие о смерти певицы Юлии Началова. Об этом она написала в инстаграме.

Технологии CNN: Boeing представил самый длинный в истории пассажирский самолет Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире - новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

Происшествия Пилоты обучались управлению Boeing 737 на планшетах, выяснила NY Times После катастрофы Boeing 737 в Эфиопии в центре внимания оказалась тема обучения пилотов данных лайнеров, пишет The New York Times.