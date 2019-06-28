Политика
Макрон обратился к Путину по-русскиLenta.ru 11:13
Президент Франции Эмманюэль Макрон по-русски поприветствовал своего российского коллегу Владимира Путина на встрече в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Как сообщает ТАСС, французский лидер сказал Путину «привет» и улыбнулся. На встрече главы двух стран обращались друг к другу на «ты».
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Происшествия
Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Политика
Переговоры Путина и Трампа закончились
Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки.
Обновлено в 02:29
Гаджеты
Western Digital и Toshiba несут убытки
Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Россия усилила группировку в Арктике новыми комплексами ПВО
Северный флот России получил новые комплексы противовоздушной обороны «Тор-М2ДТ», предназначенные для работы в Арктике.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Политика
Путин включил Корчевникова в состав Общественной палаты
Президент подписал указ о включении телеведущего, гендиректора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова в состав Общественной палаты.
Обновлено в 06:55
Политика
Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака
Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Появилось видео потопа около «Шереметьево»
В пятницу утром у аэропорта "Шереметьево" образовался затор, затопило парковку у терминала В, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:11
Происшествия
Цех завода ГАЗ горит в Нижнем Новгороде
Обновлено в 06:03
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом
Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Гаджеты
Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай
"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва
Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Климову и Месхи официально развели
Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
Обновлено в 10:05
Авто
Volkswagen запустил каршеринг собственных электромобилей
Крупнейший германский автоконцерн Volkswagen запустил в Берлине прокат электромобилей, которые стали основой городского сервиса аренды We Share.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Ранее сообщалось, что для завершения реконструкции до конца сентября наземный участок Филевской линии будут закрывать по выходным еще семь раз.
Обновлено в 12:07
Здоровье
Ученые назвали основной фактор риска возникновения рака груди
Ученые выявили основной фактор риска возникновения рака груди.
Обновлено в 11:53
Музыка
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено в 09:43
Интернет
«Google Карты» начнут предупреждать о переполненности транспорта
Как отметила Google, нововведение увеличит шансы пассажиров найти свободное место. Вторая функция будет показывать задержки транспорта.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Помощница мэра Новороссийска напала на журналистку местной газеты
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Делегация парламентариев Швейцарии посетит Москву в сентябре
Парламентарии Швейцарии во главе с председателем Совета кантонов (верхняя палата парламента) Жаном-Рене Фурнье посетят Москву в сентябре.
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оскорбила Веру Брежневу
Два года назад Водонаева уже ругалась с Верой Брежневой, тогда певица добавила Водонаеву в черный список.
Обновлено в 03:43
Автоспорт
Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Наука
Роборуку впервые наделили чувствительностью к опасным веществам в воде
Внутри модуля находится кишечная палочка, которая известна своей чувствительностью к различным раздражителям.
Обновлено в 09:25