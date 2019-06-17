Политика

Макрон не исключил встречи в «нормандском формате»РИА Новости 12:25

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже не исключил встречи в нормандском формате на уровне глав государств, но подчеркнул, что она должна быть хорошо подготовлена.
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