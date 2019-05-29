Политика
Макрон назвал условие встречи в «нормандском формате»Газета.Ru вчера в 16:58
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что может созвать встречу в "нормандском формате" с участием ФРГ, России и Украины, как только для этого сложатся политические условия. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, он бы хотел встречи, и он планирует ее организовать.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия.РИА Новостивчера в 16:35
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Президент Франции собирается организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским
Эхо Москвывчера в 18:17
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Обновлено вчера в 19:22
Политика
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