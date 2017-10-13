Политика
Макрон назвал условие возвращения России в G8Рамблер вчера в 10:14
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
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Дональд Трамп предложил вернуться к формату «большой восьмерки» с участием России
Эхо Москвывчера в 06:00
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Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Авто
АвтоВАЗ назвал сроки выхода Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие месяцы.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:42
Наука
Грибной сезон
Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено 19 августа в 14:19
Происшествия
Почти 400 человек не могут вылететь из Томска из-за тумана
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро
По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган
Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Политика
Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену
Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Режиссёр Квентин Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик в 2017 году.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Гаджеты
Сгладили углы: приложение Google Play провело редизайн
Магазин Google Play провел редизайн, отказавшись от яркого зеленого заголовка в пользу более спокойного белого, об этом компания сообщила в официальном Twitter.
Обновлено в 03:40
Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Путин пообещал ответ на действия США по испытанию новой ракеты
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию запрещенной ДРСМД новой ракеты.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Энергетика
«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль
Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
Обновлено в 00:26
Политика
Сегодня Медведев приедет на открытие WorldSkills в Казань
Премьер-министр России посетит столицу Татарстана с рабочей поездкой Сегодня, 22 августа, в Казань приедет премьер-министр России Дмитрий Медведев, чтобы присутствовать на церемонии открытия чемпионата рабочих профессий WorldSkills.
Обновлено в 01:50
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Футбол
Переход Санчеса из МЮ в «Интер» может сорваться
Миланский «Интер» не может договориться с «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего Алексиса Санчеса.
Обновлено в 03:48
Здоровье
Роспотребнадзор советует беременным отказаться от поездок в Испанию
Роспотребнадзор рекомендует беременным и планирующим беременность женщинам отказаться от поездок в Испанию из-за вспышки листериоза в этой стране.
Обновлено вчера в 11:57