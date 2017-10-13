Политика

Макрон назвал условие возвращения России в G8Рамблер вчера в 10:14

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
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