Политика
Макрон назвал условие возвращения России в G8Рамблер 10:14
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что возвращение к формату G8 с участием России зависит от ситуации на Украине. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Политика
Украинских осужденных собрали в Москве
Пятеро граждан Украины, которые, судя по всему, в настоящее время находятся в «Лефортово», в разные время были осуждены российскими судами и направлены для отбывания наказания в разные регионы страны.
Обновлено в 14:12
Здоровье
Главный педиатр Москвы дал рекомендации по подготовке ребенка к детсаду
Главный столичный педиатр Исмаил Османов дал рекомендации по подготовке ребенка к детскому саду.
Обновлено в 07:54
Политика
Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.
Обновлено в 12:05
Политика
Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском
Лавров напомнил, что в ноябре 2018 года эти моряки грубо нарушили нормы безопасности и тайком попытались пройти через пролив.
Обновлено в 13:57
Политика
Трамп призвал Apple покинуть Китай
Президент США Дональд Трамп призвал руководителей американской корпорации Apple вывести весь свой бизнес из Китая.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Политика
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Политика
Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе
Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».
Обновлено в 12:07
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина
Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Обновлено в 13:22
Происшествия
В Мадриде задержали мужчину, который вёл непристойную съёмку пассажирок метро
Обновлено в 15:17
Авто
Узбекский бренд Ravon вернулся на российский рынок
Обновлено в 09:57
Экономика
Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд
За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:54
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Политика
Макрон ждет разъяснений от Джонсона по вопросу Brexit
Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объяснит свою позицию по условиям выхода королевства из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 14:37
Кино
Названо место прощания с актрисой Александрой Назаровой
79-летняя Актриса Александра Назарова скончалась в Москве во вторник, 20 августа. Причиной смерти стало осложнение болезни легких.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.
Обновлено в 08:44
Транспорт
Минтранс создаст единую систему мониторинга автобусных перевозок
Министерство транспорта РФ планирует создать единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных междугородних пассажирских перевозок к концу 2020 года.
Обновлено в 13:31
Наука
Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз
Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки
В Краснодаре полиция задержала четырех человек, которые имеют отношение к ночной перестрелке, произошедшей в городе 21 августа.
Обновлено в 07:36
Футбол
Семак дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитров
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак дисквалифицирован на один матч и еще на одну игру условно за оскорбление арбитров после встречи 6-го тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата", по окончании которой был крайне недоволен работой арбитров.
Обновлено в 14:34
Общество
В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения
В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.
Обновлено в 15:00