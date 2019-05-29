Политика

Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»РИА Новости 16:35

Ранее в Кремле заявили, что ясности по возможности встречи пока нет. Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.
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с чего всё началось

Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия.
РИА Новости16:35

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Макрон назвал условие встречи в «нормандском формате»

Газета.Ru16:58
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:31, Ашберн
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В России может появиться «отцовский капитал».
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Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi

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Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
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Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
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Симптомы появились после того, как женщина побывала в Аргентине. На голове женщины врачи обнаружили два бугорка.
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Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе

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В Саратовской области подросток с топором напал на школьницу

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Президент Сербии привёл армию в боевую готовность

Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о том, что Вооружённые силы страны и спецназ МВД должны быть в полной боевой готовности, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на национальное телевидение.
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Происшествия

Под Петербургом в аварию попала машина ДПС

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Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
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Хлопок газа в Воронеже разрушил 6 гаражей

Хлопок газа в Воронеже разрушил 6 гаражей.
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Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
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Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
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Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети

Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
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