Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»РИА Новости 16:35

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия.

с чего всё началось

Ранее в Кремле заявили, что ясности по возможности встречи пока нет. Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.

Политика В Косово освободили задержанного россиянина Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

Происшествия Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.

Интернет Первый российский квантовый телефон испытали в Москве Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.

Армия и оружие Коалиция атаковала позиции хуситов на севере Саны Самолеты нанесли удары по авиационной базе, расположенной на севере Саны (столица страны).

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Происшествия На юге Москвы столкнулись пять автомобилей В управлении ГИБДД по столичному региону проинформировали о столкновении пяти автомобилей на Варшавском шоссе, передает РИА "Новости".

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Энергетика Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».

Политика Россия осудила задержание шеф-редактора Sputnik Литва Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, приехавший в командировку, был задержан в аэропорту Вильнюса.

Политика Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Общество Российских школьников начнут обучать ЗОЖ К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).

Кино Ридли Скотт намерен снять еще один приквел «Чужого» В этом году «Чужой» отпраздновал 40 лет с момента выхода в прокат. При бюджете в 11 миллионов картина собрала почти 105 млн.

Гаджеты Microsoft выпустил геймерскую мышку IntelliMouse Pro Компания Microsoft анонсировала новую версию классической мышки под названием IntelliMouse Pro.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.

Футбол Кононов остался главным тренером «Спартака» В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".

Музыка «Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

Экономика Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.

Происшествия Дочь Пирло попала под машину в Италии Дочь бывшего футболиста "Милана", туринского "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина в центре Турина, сообщает агентство Ansa.

Технологии «ЛитРес» сообщил о выходе на рынок Польши По словам гендиректора компании Сергея Анурьева, в 2017 году рынок электронных книг в Польше оценивался в 85 млн злотых (1,4 млрд руб.).

Здоровье В России изменились правила обязательного медицинского страхования Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.

Шоу-бизнес Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.

Происшествия Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.

Политика Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет на ПМЭФ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собирается посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Наука Создан наноматериал для экспресс-диагностики синегнойной палочки Быстрая и доступная диагностика синегнойной палочки, особенно в случаях, требующих неотложной медицинской помощи, остается актуальной проблемой здравоохранения.