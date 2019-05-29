Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»Известия 20:37

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в "нормандском формате", как только для этого сложатся политические условия.

с чего всё началось

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