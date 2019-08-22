Политика

Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8RT на русском 15:07

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и британский премьер Борис Джонсон прокомментировали возможность возвращения России в G8. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение российской стороны в этот формат.
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Макрон назвал условия возвращения России в G8

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В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
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Бренд Honor представил свой новый гаджет для геймеров на выставке Gamescom 2019.
Обновлено в 06:59
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Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске

В Минске завершилось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.
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Сотрудник «ПСЖ» оскорбил Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар подвергся оскорблениям со стороны сотрудника клуба неподалеку от стадиона парижан, сообщает L’Équipe.
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Трамп назвал покупку Гренландии у Дании лишь идеей

Американский президент Дональд Трамп считает свою идею о приобретении Штатами Гренландии отличной, при этом отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен даже обсуждать данный вопрос он назвал злобным.
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Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
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Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм

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Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

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В Челябинской области депутат расстрелял жену

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Путин рассказал о работе специалистов, погибших в Северодвинске

Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты, которые погибли в результате трагедии в Белом море, проводили работу над перспективными системами вооружений.
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Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз

Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
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У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд

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Согласно сообщению в социальной сети Instagram, которое разместил Джонни Либерман из Motor Trend, внедорожник Land Cruiser уйдет с американского рынка после 2022 года.
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Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
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Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах

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Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
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