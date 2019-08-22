Политика

Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8Известия 17:40

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой. Об этом 21 августа сообщило агентство Reuters. Французский лидер уточнил свою позицию, касательно предложения вернуть Россию в международный клуб, которую он высказал ранее.
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Макрон назвал условия возвращения России в G8

РИА Новости16:03

Макрон: возвращение России в G7 без выполнения минских соглашений было бы ошибкой

Коммерсантъ15:59

Макрон еще раз сформулировал условие возвращения России в G8

Московский Комсомолец14:32

Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G7

РБК14:59

Макрон назвал уместной перспективу присоединения России к Группе семи

ТАСС14:37

Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8

RT на русском15:07

Макрон прокомментировал перспективу присоединения России к Группе семи

РЕН ТВ14:20
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Технологии

Шесть из десяти компаний применят ИИ в бизнесе

Инструменты ИИ позволят повысить эффективность бизнеса и снизить затраты, считает треть опрошенных.
Обновлено в 17:24
Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения России в G7

Премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал канцлера Германии Ангелу Меркель, выступив против скорого возвращения России в G7.
Обновлено в 14:02
Футбол

Олимпиакос — Краснодар 4:0

Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:54
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
Обновлено в 18:26
Общество

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам

Обновлено вчера в 14:12
Кино

Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel

Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.
Обновлено в 05:18
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Историк рассказал, как родился российский триколор

Государственный флаг России родился на отечественном флоте, а впервые его подняли на корабле "Орел" весной 1669 года после того, как для его пошивки были получены ткани хорошего качества, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
Обновлено в 20:04
Музыка

Spotify завесил небоскреб в Нью-Йорке в поддержку альбома Тейлор Свифт

Тейлор Свифт и стриминговый сервис Spotify запустили кампанию по продвижению предстоящего седьмого альбома певицы "Lover", релиз которого назначен на 23 августа.
Обновлено в 11:34
Политика

Королевская семья Дании озвучила условие продажи Гренландии США

Члены королевской семьи Дании допускают возможность продажи самого крупного острова в мире.
Обновлено в 12:50
Наука

Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей

Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.
Обновлено в 07:14
Баскетбол

Боломбой, скорее всего, не поможет сборной России на чемпионате мира

Баскетболист сборной России Джоэл Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира — 2019.
Обновлено в 09:18
Гаджеты

Honor представил геймпад для смартфонов

Бренд Honor представил свой новый гаджет для геймеров на выставке Gamescom 2019.
Обновлено в 06:59
Технологии

Медиаплатформа Likee назвала Россию своим ключевым рынком

Создатели социальной медиаплатформы Likee считают Россию одним из ключевых рынков для развития своего приложения.
Обновлено в 01:31
Политика

Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12
Политика

Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Общество

РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей

Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Экономика

Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами в стране

Росстат отмечает, что среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций в июне составила 49,3 тыс. рублей.
Обновлено в 05:46
Космос

В Антарктиде обнаружили похожий на «Марсианского сфинкса» объект

Знаменитый в Сети исследователь под именем Kabamur тщательно изучал снимки Антарктиды, сделанные спутником, и обнаружил подобную копию ранее известного «Марсианского сфинкса».
Обновлено в 11:18
Экономика

Utair завершила реструктуризацию облигаций

Авиакомпания Utair завершила реструктуризацию облигаций, говорится в сообщении Минтранса по итогам совещания, которое прошло 16 августа с участием гендиректора перевозчика Андрея Мартиросова, представителей авиакомпаний и банков-кредиторов.
Обновлено в 13:17
Политика

Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине

Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Энергетика

Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
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Политика

Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07
Интернет

Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями

Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено в 07:56
Политика

Савченко заявила, что украинцы выбрали авторитаризм

Обновлено в 16:34
Кино

Рейтинг самых высокооплачиваемых актёров мира возглавил Дуэйн Джонсон

За период с 1 июня 2018 года и 1 июня 2019 года актёр заработал $ 89 400 000.
Обновлено в 13:48
Футбол

Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»

Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
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