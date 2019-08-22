Политика

Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8Известия вчера в 17:40

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой. Об этом 21 августа сообщило агентство Reuters. Французский лидер уточнил свою позицию, касательно предложения вернуть Россию в международный клуб, которую он высказал ранее.
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Макрон назвал условия возвращения России в G8

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Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

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«После тяжёлой болезни в ночь на 20 августа 2019 года в Москве на 89 году жизни скончался академик РАН Сергей Александрович Федотов», — сообщили в институте.
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