Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8Известия вчера в 17:40
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой. Об этом 21 августа сообщило агентство Reuters. Французский лидер уточнил свою позицию, касательно предложения вернуть Россию в международный клуб, которую он высказал ранее.
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Макрон: возвращение России в G7 без выполнения минских соглашений было бы ошибкой
Коммерсантъвчера в 15:59
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Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Западные эксперты оценили новый российский беспилотник
Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.
Обновлено вчера в 12:13
Кино
Умерла звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Известная актриса театра и кино, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова ушла из жизни.
Обновлено 20 августа в 15:00
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Интернет
Данные сотен тысяч любителей порно оказались в открытом доступе
Сайт Luscious устранил уязвимость 19 августа. На этом портале появляется порно для любителей хентая и манги.
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Культура
Кинофестиваль «Короче» завершился в Калининграде
С 16 по 18 августа в Калининграде прошел фестиваль короткометражных фильмов «Короче».
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
В Турции заявили, что войска Асада играют с огнём
Турецкое военное командование после успехов сирийской армии в районе Хан-Шейхуна и начала дальнейшего продвижения в провинции Идлиб заявило, что «войска Асада играют с огнём».
Обновлено в 00:27
Политика
Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
В Британии снимут сериал о захотевшем «сделать Россию великой» Путине
Съемки пройдут в России, США, Великобритании, а также ряде европейских стран, фильм покажет, как Путин «привнес свои знания в области шпионского ремесла» в должность главы ядерной державы, сообщает телеканал.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Быстров: «Игра не пошла по сценарию „Краснодара“, карета стала тыквой»
Игра не пошла по сценарию "Краснодара".
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Политика
Правительство доработает новый проект госполитики России в космосе
Правительство России доработает проект основ госполитики в области освоения космоса, согласованный Советом безопасности РФ и администрацией президента.
Обновлено вчера в 20:04
Общество
Госдума предложила снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Антон Силуанов выступил с предложением снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13 до 4 процентов.
Обновлено в 00:44
Наука
У гималайского Озера Скелетов обнаружили кости европейцев
Вокруг гималайского озера Роопкунд обнаружено огромное количество человеческих костей, поэтому у озера есть второе название - Озеро Скелетов.
Обновлено вчера в 06:49
Футбол
Кононов заявил о готовности «Спартака» к матчу с «Брагой»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что красно-белые готовы к завтрашнему матчу плей-офф отбора Лиги Европы с португальской "Брагой".
Обновлено вчера в 13:33
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Финансы
В Конгрессе США спрогнозировали рост дефицита бюджета до $1 трлн
Дефицит федерального бюджета США в следующем финансовом году увеличится до более чем $1 трлн на фоне бюджетной сделки, достигнутой президентом страны Дональдом Трампом и Конгрессом, передает Associated Press со ссылкой на доклад управления Конгресса США по бюджету (CBO).
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено 20 августа в 14:12
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
«После тяжёлой болезни в ночь на 20 августа 2019 года в Москве на 89 году жизни скончался академик РАН Сергей Александрович Федотов», — сообщили в институте.
Обновлено в 00:43
Политика
Песков прокомментировал идею возвращения к формату G8
Напомним, накануне Трамп и Макрон, если верить источнику CNN, признали в телефонном разговоре, что участие России в саммите "большой семерки" в 2020 году было бы целесообразным.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено вчера в 06:34
Транспорт
Аэропорт Южно-Сахалинск планируют сделать всепогодным
Власти Сахалинской области намерены сделать международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) всепогодным.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Путин: Строительство «Северного потока-2» на финском участке завершено
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Технологии
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено вчера в 08:01