Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8Известия вчера в 17:40
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой. Об этом 21 августа сообщило агентство Reuters. Французский лидер уточнил свою позицию, касательно предложения вернуть Россию в международный клуб, которую он высказал ранее.
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Макрон: возвращение России в G7 без выполнения минских соглашений было бы ошибкой
Коммерсантъвчера в 15:59
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Политика
Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство «Рустави 2»
«Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — цитирует «РИА Новости» слова генерального директора канала Паата Салию, уточнившего, что среди уволенных журналистов Габуния, а также продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили.
Обновлено 20 августа в 10:40
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Обновлено вчера в 10:12
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Блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций Центробанк сможет без суда уже осенью.
Обновлено вчера в 17:56
Музыка
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Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
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Обновлено вчера в 22:51
Политика
Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме
Пожар произошёл в ночь на четверг в частично расселенном жилом доме в центре Саратова на площади 600 квадратных метров: два человека погибли, ещё один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 01:27
Происшествия
«Арсенал ниндзя» нашли на борту газовоза из Южной Кореи на Сахалине
Сахалинская таможня возбудила административное дело после обнаружения арсенала самодельного холодного оружия на борту газовоза из Южной Кореи.
Обновлено в 00:10
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«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
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Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
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Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
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Руни заработал прямую красную карточку в матче MLS
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Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
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Тихвинские вагоны для Германии отправились на ходовые испытания
Тихвинский вагоностроительный завод вывел на испытания вагоны-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров, изготовленные для немецкой компании Deutsche Bahn.
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Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
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