Политика

Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8Известия вчера в 17:40

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой. Об этом 21 августа сообщило агентство Reuters. Французский лидер уточнил свою позицию, касательно предложения вернуть Россию в международный клуб, которую он высказал ранее.
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Макрон назвал условия возвращения России в G8

РИА Новостивчера в 16:03

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РЕН ТВвчера в 14:20

Макрон назвал уместной перспективу возвращения России в G8

RT на русскомвчера в 15:07

Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G7

РБКвчера в 14:59

Макрон назвал уместной перспективу присоединения России к Группе семи

ТАССвчера в 14:37

Макрон: возвращение России в G7 без выполнения минских соглашений было бы ошибкой

Коммерсантъвчера в 15:59

Макрон еще раз сформулировал условие возвращения России в G8

Московский Комсомолецвчера в 14:32
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Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Обновлено вчера в 23:39
Общество

Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:05
Экономика

«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии

Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые станет отцом

Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек

Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Авто

Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей

Volkswagen Group Rus отзывает в России 2 тыс. 490 автомобилей марки Volkswagen Muitivan из-за негерметичной сборки кузова.
Обновлено вчера в 10:41
Общество

Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей

Обновлено в 01:05
Футбол

Олимпиакос — Краснодар 4:0

Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес

Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате

Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Политика

Путин прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты

Путин подчеркнул, что Россия разочарована испытаниями в Соединённых Штатах ракеты вразрез с ДРСМД.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Оскорбившего Путина журналиста уволило новое руководство «Рустави 2»

«Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», — цитирует «РИА Новости» слова генерального директора канала Паата Салию, уточнившего, что среди уволенных журналистов Габуния, а также продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили.
Обновлено 20 августа в 10:40
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Общество

Центробанк получил права блокировать сайты мошенников без суда

Блокировать сайты пирамид и мошеннических финорганизаций Центробанк сможет без суда уже осенью.
Обновлено вчера в 17:56
Музыка

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
Общество

Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В Саратове два человека погибли при пожаре в жилом доме

Пожар произошёл в ночь на четверг в частично расселенном жилом доме в центре Саратова на площади 600 квадратных метров: два человека погибли, ещё один госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 01:27
Происшествия

«Арсенал ниндзя» нашли на борту газовоза из Южной Кореи на Сахалине

Сахалинская таможня возбудила административное дело после обнаружения арсенала самодельного холодного оружия на борту газовоза из Южной Кореи.
Обновлено в 00:10
Энергетика

«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом

Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Футбол

Руни заработал прямую красную карточку в матче MLS

Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Технологии

Тихвинские вагоны для Германии отправились на ходовые испытания

Тихвинский вагоностроительный завод вывел на испытания вагоны-платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров, изготовленные для немецкой компании Deutsche Bahn.
Обновлено в 01:41
Политика

Над Донецком подняли российские флаги

22 августа над Донецком начали развиваться российские флаги.
Обновлено в 01:03
Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Владельцы кредитных карт стали значительно чаще покупать продукты питания в рассрочку, в связи с чем категория «фудретейл» поднялась с пятого на второе место в рейтинге самых востребованных товаров, купленных в рассрочку.
Обновлено в 02:04
Экономика

Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей

Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 11:24
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