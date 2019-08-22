Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8Известия 17:40
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой. Об этом 21 августа сообщило агентство Reuters. Французский лидер уточнил свою позицию, касательно предложения вернуть Россию в международный клуб, которую он высказал ранее.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Политика
ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте
По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Гаджеты
Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake
Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.
Обновлено в 15:12
Общество
Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке
Штормовой ветер во Владивостоке сломал одну из старейших достопримечательностей города – крест на Крестовой сопке, местный житель хочет восстановить его своими силами.
Обновлено в 20:50
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия
Обновлено в 19:54
Гаджеты
Компания Lincoln представит технологию Phone As A Key
Американская компания Lincoln объявила о регистрации патента на новую технологию под названием Phone As A Key.
Обновлено в 08:07
Экономика
Как российский президент брал вторую крепость подряд
Финские журналисты привыкли, видимо, задавать вопросы сидя, пока их президенты стоят, поэтому пресс-секретарь российского президента долго оглядывался в поисках финляндской журналистки, спросившей Владимира Путина, почему Россия не соблюдает принципы Совета Европы (она имела в виду протест в Москве), но так никого толком и не обнаружил.
Обновлено в 16:24
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Кино
В Лондоне продадут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор»
Доспехи Максимуса, в которых персонаж Рассела Кроу щеголял в начальных сценах фильма "Гладиатор", продадут на аукционе в Лондоне по меньшей мере за тридцать шесть - шестьдесят тысяч долларов.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Россия и США согласовали удары Израиля против Ирана
Удары израильских ВВС по иранским военным объектам в Ираке были одобрены Россией и США, пишет арабское издание Asharq al-Awsat.
Обновлено в 11:16
Экономика
Власти Бразилии анонсировали планы по приватизации 16 госкомпаний
Правительство Бразилии анонсировало в среду планы по приватизации шестнадцати госкомпаний в рамках программы партнерства и инвестиций.
Обновлено в 21:02
Футбол
Леонид Федун: Шюррле – номер один в нашей лиге и чемпион мира, Халк таковым не был
Московский клуб взял игрока в аренду на сезон.
Обновлено в 14:02
Кино
В Красноярске пройдет ночь сериалов
В Красноярске пройдет ночь сериалов. Смотрите афишу, узнаете, как любимые многосерийки посмотреть на большом экране.
Обновлено в 09:38
Авто
Россияне стали отказываться от ремонта машин у официалов
В России снижается доля автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать машины у автодилеров: в июле прошлого года их доля составляла 87,1%, а в июле 2019 года – только 82,9%. За изменениями проследили аналитики агентства "Автостат", проведя опрос водителей совместно с порталом Авто Mail.ru.
Обновлено в 10:22
Авто
Skoda изменила цены на три модели в РФ
Обновлено в 01:34
Политика
Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года
В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено в 12:52
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Футбол
Велес Москва — Торпедо (Москва) 3:3 (5:6 по пенальти)
Хоккейный клуб «Торпедо» 24 августа проведет встречу с «Ландскроной» из Санкт-Петербурга в рамках Международного любительского турнира «Кубок единства».
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Honor представил геймпад для смартфонов
Бренд Honor представил свой новый гаджет для геймеров на выставке Gamescom 2019.
Обновлено в 06:59
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Политика
Суд отказался снимать кандидатуру Шипулина с выборов в Госдуму
Свердловский областной суд оставил без удовлетворения иск об отмене регистрации Антона Шипулина кандидатом в депутаты Госдумы.
Обновлено в 07:34
Авто
Первый Ferrari Элтона Джона выставлен на аукцион
21 сентября в британском Поло-клубе Далласа состоится аукцион, одним из лотов которого будет Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года выпуска, с 1973 по 1975 год принадлежавший легендарному музыканту Элтону Джону.
Обновлено в 10:31
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено в 15:38
ЖКХ
С 1 сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ
В сентябре жители Подмосковья получат обновленные платежные квитанции за жилищно-коммунальные услуги.
Обновлено в 14:51