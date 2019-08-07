Политика
Зеленский и Макрон поговорили о встрече в нормандском форматеНациональная служба новостей 09:56
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон поговорили по телефону, сообщает RT. Отмечается, что Зеленский призвал лидеров так называемой «нормандской четвёрки» провести срочную встречу для согласования дальнейших шагов в сторону разрешения конфликта в Донбассе.
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