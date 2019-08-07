Политика

Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»РИА Новости 10:25

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»

РИА Новости10:25

Макрон обсудит с Путиным результаты «нормандского формата» 19 августа

Газета.Ru11:18

Зеленский обсудил с Макроном встречу в нормандском формате

RT на русском09:37

Макрон сообщил Зеленскому, что обсудит 19 августа с Путиным работу в «нормандском формате»

ТАСС10:58

Макрон назвал Зеленскому дату беседы с Путиным по нормандскому формату

Московский Комсомолец10:52

Макрон обсудит с Путиным «нормандский формат» 19 августа

Известия11:14

Макрон обещал связаться с Путиным и Меркель для созыва «нормандской четверки»

ФАН10:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
Политика

Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре

Обновлено в 12:07
Политика

Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева

В селе Кой-Таш около 200 сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оказывают сопротивление силовикам.
Обновлено в 14:05
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Футбол

«Реал» не включил Хамеса и Мариано на игру с «РБ Зальцбург»

Обновлено в 07:06
Общество

Парк Горького анонсировал фестиваль в день акции протеста

Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа с участием DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, «Сплин», Uma2rman и другими артистами, однако некоторые из них позже отказались выступать.
Обновлено в 08:17
Происшествия

СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Здоровье

Подростку отказали в пересадке сердца из-за украденных документов

Обновлено в 11:49
Политика

СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев

Служба безопасности Украины (СБУ) расценивает появление представителей ЛНР на КПП «Станица Луганска» как провокацию.
Обновлено в 11:24
Футбол

«Милан» откроет академию в Воронеже

Обновлено в 12:50
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Происшествия

В Невинномысске женщина подожгла полицейского

Мать ребенка не хотела разговаривать с инспектором, облила ее горючей жидкостью и подожгла.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа

Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки

Обновлено в 12:43
Происшествия

ФСИН начала проверку информации о пытках в СИЗО в Петербурге

Обновлено в 08:00
Экономика

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Политика

В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским

В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено в 07:12
Футбол

«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Лукаку

Обновлено в 11:27
Наука

Слонов и кабанов уличили в нападениях на домашний скот

Как пишут Шари Родригес (Shari L. Rodriguez) и Кристи Сэмпсон (Christie Sampson) из Университета Клемсона, есть еще два вида, которые регулярно нападают на домашний скот и наносят серьезный ущерб фермерам: азиатские и африканские слоны и дикие свиньи (кабаны).
Обновлено в 08:31
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Обновлено в 11:55
Культура

У актера Валентина Гафта случился инсульт

У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Пассажирка остановила сбивший людей автобус в Долгопрудном

Обновлено в 09:33
Общество

Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова

Обновлено в 06:34
Культура

Российский хореограф создал благотворительный фонд поддержки искусств

Сергей Полунин, хореограф и артист балета, создал фонд для того, чтобы поддержать талантливых детей по всей России.
Обновлено в 06:57
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено в 12:14
Политика

ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации

Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер

Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном

Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.
Обновлено в 10:32
Политика

Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события 20-летней давности, связанные со вторжением в Дагестан банд террористов со стороны Чечни.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова поделилась постельной фотосессией

Совсем скоро вторая гражданская жена Тимати Анастасия Решетова станет мамой.
Обновлено в 05:06
Экономика

Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России

В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали «РИА Новости» информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности.
Обновлено в 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное