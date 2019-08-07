Политика
Зеленский обсудил с Макроном встречу в «нормандском формате»РИА Новости 10:25
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал срочно провести встречу лидеров стран "нормандской четверки". Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Обновлено в 12:07
Политика
Силовики штурмуют резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева
В селе Кой-Таш около 200 сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оказывают сопротивление силовикам.
Обновлено в 14:05
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Футбол
«Реал» не включил Хамеса и Мариано на игру с «РБ Зальцбург»
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Общество
Парк Горького анонсировал фестиваль в день акции протеста
Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа с участием DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, «Сплин», Uma2rman и другими артистами, однако некоторые из них позже отказались выступать.
Обновлено в 08:17
Происшествия
СКР передал дело о массовых беспорядках в центральный аппарат
Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля и об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в главное управление ведомства.
Обновлено в 13:31
Политика
СБУ рассказала об очередной «провокации» ополченцев
Служба безопасности Украины (СБУ) расценивает появление представителей ЛНР на КПП «Станица Луганска» как провокацию.
Обновлено в 11:24
Футбол
«Милан» откроет академию в Воронеже
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Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Невинномысске женщина подожгла полицейского
Мать ребенка не хотела разговаривать с инспектором, облила ее горючей жидкостью и подожгла.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Похороны Вилли Токарева не состоятся 7 августа
Похороны певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся в среду, дата еще не определена.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутировали часть руки
Обновлено в 12:43
Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
Обновлено в 13:08
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским
В Кремле подтвердили, что по инициативе Киева в среду состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран.
Обновлено в 07:12
Футбол
«Интер» и «МЮ» согласовали трансфер Лукаку
Обновлено в 11:27
Наука
Слонов и кабанов уличили в нападениях на домашний скот
Как пишут Шари Родригес (Shari L. Rodriguez) и Кристи Сэмпсон (Christie Sampson) из Университета Клемсона, есть еще два вида, которые регулярно нападают на домашний скот и наносят серьезный ущерб фермерам: азиатские и африканские слоны и дикие свиньи (кабаны).
Обновлено в 08:31
Культура
У актера Валентина Гафта случился инсульт
У 83-летнего актера театра и кино Валентина Гафта случился инсульт. Он был госпитализирован в одну из больниц Москвы неделю назад.
Обновлено в 04:40
Общество
Комбинат питания «Кремлевский» подал в суд на Киркорова
Обновлено в 06:34
Культура
Российский хореограф создал благотворительный фонд поддержки искусств
Сергей Полунин, хореограф и артист балета, создал фонд для того, чтобы поддержать талантливых детей по всей России.
Обновлено в 06:57
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Политика
ЦИК окончательно отказал Гудкову и Соболь в регистрации
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Алла Пугачева попрощалась с Аллой Вербер
Певица Алла Пугачева опубликовала в инстаграме траурный пост, посвященный fashion-директору московского ЦУМа Алле Вербер, скончавшейся накануне.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном
Ксения Собчак показала, как парится в бане с 2-летним сыном Так, сегодня Ксения обнародовала на своей странице в социальной сети умилительное видео, на котором вместе с Платоном парится в бане.
Обновлено в 10:32
Политика
Кадыров рассказал об организаторах вторжения в Дагестан в 1999 году
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события 20-летней давности, связанные со вторжением в Дагестан банд террористов со стороны Чечни.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова поделилась постельной фотосессией
Совсем скоро вторая гражданская жена Тимати Анастасия Решетова станет мамой.
Обновлено в 05:06
Экономика
Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России
В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали «РИА Новости» информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности.
Обновлено в 09:09