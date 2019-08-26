Политика
Радио SputnikЛидеры G7 не смогли договориться по вопросу приглашения России
Лидеры стран-участниц G7 в ходе саммита в Биаррице не достигли консенсуса по вопросу приглашения России в клуб, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита.
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Армия и оружие
Более 30 тыс. военных принимают участие в масштабных учениях в ЦВО
В учениях под руководством заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова принимают участие более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и ВДВ.
ФАН 01:32
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Авто
«Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков
В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.
АвтоВести 03:03
Музыка
Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны»
Певица не сдержала слез прямо на сцене и попросила фотографов ее не снимать. Случилось это на юбилейном концерте Варум.
Телепрограмма 03:53
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Музыка
Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт
Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда 03:38
Общество
На портале госуслуг представили прототипы пяти новых суперсервисов
Портал госуслуг представил прототипы пяти новых суперсервисов интернет-режима: "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Пенсия онлайн" и "Утрата близкого человека", сообщили ТАСС в кабмине во вторник.
ТАСС 02:29
Происшествия
В Мюнхене временно закрыли терминал аэропорта
Второй терминал аэропорта Мюнхена временно закрыт из-за возможного проникновения неизвестного в специальную зону, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля.
РИА Новости 04:10
Политика
Россия и Украина определили дату обмена заключенными
Власти России и Украины определились с датой, когда будет произведен обмен удерживаемыми гражданами.
Национальная служба новостей 02:13
Происшествия
Второй взрыв в день ЧП под Северодвинском мог произойти в Финляндии
Второй взрыв, зафиксированный 8 августа норвежскими сейсмологами после взрыва в Северодвинске, мог произойти на территории Финляндии, говорится в сообщении на сайте NORSAR.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана
RT на русском вчера в 08:37
Общество
Крупный морской танкер спустили на воду во Владивостоке
Во Владивостоке на судостроительном заводе "Восточная Верфь" состоялась торжественная церемония спуска малого морского танкера "Михаил Барсков" на воду, которое строили около пяти лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Владивосток-Новости 02:50
Гаджеты
Продажу iPhone снова могут запретить из-за патентных войн
GlobalFoundries выступила с заявлением, в котором рассказала, что она намеревается запретить импорт продуктов, изготовленных с применение ворованных у нее технологий, в США и Германию.
Ferra 02:57
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Политика
Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru вчера в 18:31
Происшествия
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Технологии
На Белоярскую АЭС поставили первую партию топлива «АЭС будущего»
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ поставила на Белоярскую АЭС (Заречный, Свердловская область) первую партию так называемого смешанного оксидного уран-плутониевого МОКС-топлива для реактора на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 БАЭС, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
РИА Новости 04:40
Космос
На МАКС-2019 впервые покажут российский двигатель для полета на Луну
РИА Новости вчера в 04:05
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Технологии
Челябинских врачей научили открывать домофоны пациентов без ключей
Для пациентов у «Интерсвязи» тоже есть новинка: можно установить приложение «Запись к врачу» и через него вызывать медика на дом или записываться на прием.
Копейский рабочий 03:15
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 8 Pro получит очень мощную платформу Helio G90T, аккумулятор на 4500 мАч, а также 64-Мп модуль в составе четверной основной камеры.
Megaobzor.com 04:08
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Николай Должанский проиграл жену в карты и был избит
Звезда «Дома-2» — Николай Должанский — вознамерился вернуть супругу Катю Богданову и решился пойти на крайние меры.
Пятый канал 02:21
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Шоу-бизнес
Певец Юлиан госпитализирован в тяжелом состоянии
StarHit.ru 04:25
Политика
ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
В ГИБДД Севастополя заявили, что не будут выписывать штраф президенту РФ Владимиру Путину за езду без шлема на мотоцикле.
БИЗНЕС Online 03:13
Экономика
В Системе быстрых платежей появится возможность приема наличных
В рамках Системы быстрых платежей (СБП) появится услуга приема наличных, рассказали «Коммерсанту» участники рынка.
Ведомости вчера в 21:48