Политика
News.ruМакрон: лидеры G7 не приняли решения по России
Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет. До этого он говорил, что склоняется к положительному решению о присоединении России к следующему саммиту «Большой семёрки».
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Происшествия
Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности
Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство, совершенное в 1993 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости 03:22
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Политика
Путин прилетел на авиасалон МАКС, где проведет переговоры с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин прилетел в Жуковский, где открывается 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019.
ТАСС 05:28
Происшествия
Состояние пострадавшей в Турции девочки из РФ остается тяжелым
Состояние 12-летней россиянки, которая пострадала во время купания в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме, остается крайне тяжелым.
Московский Комсомолец вчера в 15:25
Игры
Мобильная Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android 25 сентября
Компания Nintendo анонсировала, что её новая мобильная игра Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android уже 25 сентября 2019 года.
Игромания.ру 03:44
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro
Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.
Megaobzor.com 04:08
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
Фигурант расследования Ивана Голунова ушел с должности в ФСБ
Помощник начальника Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого журналист "Медузы" Иван Голунов упоминал в расследовании о похоронном бизнесе Москвы, ушел с должности ФСБ и перешел в службу безопасности крупной энергетической компании, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:13
Общество
Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме
В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Происшествия
ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Технологии
Button Wallet бесплатно раздаст тестовые токены Telegram Open Network
Пользователи кошелька Button Wallet могут получить 6,6 тестовых токенов Gram за активацию приложения, пишет Forbes.
РБК 05:18
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Происшествия
В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Происшествия
В Симферополе крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО
Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке на судебный процесс.
Новая газета 05:11
Политика
На Украину прибыл советник президента США Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.
РБК 05:48
Армия и оружие
Военная техника проехала по Крымскому мосту
На юге России стартовали масштабные командно-штабные учения. Крым оказался в числе регионов, на полигонах которых пройдут мероприятия.
Аргументы неделi. Крым 04:31
Экономика
Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес
Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК.
Коммерсантъ 03:01
Здоровье
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин снова осудил тагильских хирургов
Алексей Балыбердин на своей странице в соцсети вновь высказался о ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, он назвал действия медработников «саботажем».
ТагилСити.ру 02:10
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Общество
Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море
Последнюю группу косаток, которые находились в «китовой тюрьме» в Приморье, выпустили в Охотское море.
RT на русском 03:44
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Российская газета 04:08
Происшествия
В Грозном отмежевались от убийства в Берлине выходца из Чечни
Источник во властных структурах Чечни сообщил, что убитый в Германии гражданин Грузии, который по данным СМИ, является выходцем из Чечни, давно утратил связь с родиной и что Грозный не имеет отношения к этому инциденту.
Интерфакс 04:33
Общество
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 13:11
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11