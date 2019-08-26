Политика

News.ruNews.ruМакрон: лидеры G7 не приняли решения по России

Как писал News.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в G7, но сама проситься не будет. До этого он говорил, что склоняется к положительному решению о присоединении России к следующему саммиту «Большой семёрки».
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Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

РИА Новостивчера в 14:49

Назван возможный статус России в G7

Lenta.ruвчера в 13:44

Участники G7 не достигли общего согласия по вопросу приглашения РФ

РЕН ТВвчера в 12:16

Участники G7 не достигли консенсуса по вопросу возвращения России

Говорит Москвавчера в 13:00

Участники G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

Известиявчера в 12:51

Макрон заявил, что хозяйка нового саммита «семерки» может пригласить РФ как гостя

ТАССвчера в 12:35

Макрон назвал способ пригласить Россию на встречу G7

РБКвчера в 13:05
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Происшествия

Красноярские полицейские раскрыли убийство 26-летней давности

Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство, совершенное в 1993 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости 03:22
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Норвегия проверит российский Севморпуть

Мойка78 25 августа в 22:11
Политика

Путин прилетел на авиасалон МАКС, где проведет переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин прилетел в Жуковский, где открывается 14-й Международный авиакосмический салон МАКС-2019.
ТАСС 05:28
Происшествия

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

РИА Новости 03:30
Происшествия

Состояние пострадавшей в Турции девочки из РФ остается тяжелым

Состояние 12-летней россиянки, которая пострадала во время купания в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме, остается крайне тяжелым.
Московский Комсомолец вчера в 15:25
Армия и оружие

На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

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Мобильная Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android 25 сентября

Компания Nintendo анонсировала, что её новая мобильная игра Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android уже 25 сентября 2019 года.
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Гаджеты

Смартфон Redmi K20 подешевел перед выходом Redmi Note 8 Pro

Компания Redmi снизила цену на смартфон Redmi K20 в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти до 320 долларов.
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Происшествия

Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей

В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия

Фигурант расследования Ивана Голунова ушел с должности в ФСБ

Помощник начальника Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого журналист "Медузы" Иван Голунов упоминал в расследовании о похоронном бизнесе Москвы, ушел с должности ФСБ и перешел в службу безопасности крупной энергетической компании, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:13
Общество

Россияне смогут указывать волонтерский опыт в резюме

В Роструде рассказали, что опыт волонтерской деятельности можно будет указывать в резюме при размещении его на портале "Работа в России", рассказал "Российской газете" замглавы ведомства Денис Васильев.
Интерфакс 03:15
Происшествия

ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи

Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Политика

Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина

Weacom.ru 02:50
Технологии

Button Wallet бесплатно раздаст тестовые токены Telegram Open Network

Пользователи кошелька Button Wallet могут получить 6,6 тестовых токенов Gram за активацию приложения, пишет Forbes.
РБК 05:18
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Происшествия

В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека

Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Происшествия

В Симферополе крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО

Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке на судебный процесс.
Новая газета 05:11
Политика

На Украину прибыл советник президента США Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.
РБК 05:48
Армия и оружие

Военная техника проехала по Крымскому мосту

На юге России стартовали масштабные командно-штабные учения. Крым оказался в числе регионов, на полигонах которых пройдут мероприятия.
Аргументы неделi. Крым 04:31
Шоу-бизнес

Певец Юлиан попал в больницу в тяжелом состоянии

7Дней.ру 04:30
Экономика

Вексельберг продает сельскохозяйственный бизнес

Группа «Ренова» Виктора Вексельберга планирует продать ООО «Теплицы регионов», передает РБК.
Коммерсантъ 03:01
Здоровье

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин снова осудил тагильских хирургов

Алексей Балыбердин на своей странице в соцсети вновь высказался о ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, он назвал действия медработников «саботажем».
ТагилСити.ру 02:10
Происшествия

Против Абызова возбудили новое уголовное дело

СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Общество

Последнюю группу косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Последнюю группу косаток, которые находились в «китовой тюрьме» в Приморье, выпустили в Охотское море.
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Армия и оружие

Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео

Российская газета 04:08
Происшествия

В Грозном отмежевались от убийства в Берлине выходца из Чечни

Источник во властных структурах Чечни сообщил, что убитый в Германии гражданин Грузии, который по данным СМИ, является выходцем из Чечни, давно утратил связь с родиной и что Грозный не имеет отношения к этому инциденту.
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 13:11
Фигурное катание

Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020

Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
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«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре

Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
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