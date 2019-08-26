Политика
Российская газетаМакрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Экономика сегодня вчера в 10:13
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС
Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
РБК вчера в 23:10
Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Происшествия
В Иркутской области девять человек отравились суши
Девять человек обратились за помощью к медикам после отравления, предположительно, суши, в городе Усолье-Сибирское, сообщили РИА Новости в минздраве Иркутской области.
РИА Новости 01:29
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе
Автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе в Петроградском районе Петербурга, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:12
Происшествия
17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими
17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
Газета.Ru 01:57
Политика
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX
Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.
RT на русском 02:21
Армия и оружие
Президент Ливана сравнил атаку израильских дронов с объявлением войны
Президент Ливана Мишель Асун сравнил атаку израильских беспилотников на Бейрут с объявлением войны.
РБК вчера в 13:55
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Sportbox.RU 02:58
Здоровье
Доктор Мясников пояснил, почему россияне такие толстые
«Пока есть такое предложение, богатое быстроусваиваемыми сахарами, легкоусваивающимися жирами, трансжирами, все это калорийное и так далее — так и будет», — пояснил врач.
Южный Федеральный вчера в 16:07
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Екатеринбург-ТВ 01:03
Киберспорт
Первый эпизод дополнения «Судьба Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey доступен бесплатно
Компания Ubisoft раздаёт всем владельцам Assassin’s Creed Odyssey первый эпизод второго сюжетного дополнения «Судьба Атлантиды» под названием «Поля Элизия».
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:20
Политика
Орден за разжигание. Как Зеленский евродепутата наградил
BaltNews.lv вчера в 12:11
Политика
На Украине сократили поставки дизельного топлива из России в два раза
Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус рассказал в своем Facebook о сокращении поставок дизтоплива из России в августе на 45% от потребностей рынка.
Суть событий 25 августа в 12:30
Армия и оружие
СМИ: Россия доставила на Кубу ракеты «Калибр» и может их там оставить
Российские крылатые ракеты «Калибр» уже прибыли на Кубу, но могут там остаться.
Avia.pro вчера в 07:24
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Кино
Дизайнер: стоило показать сомнения Капитана Америка по поводу Мьёльнира
Ранее режиссеры Энтони и Джо Руссо заявили, что Капитан Америка мог бы поднять Мьёльнира ещё в фильме «Мстители: Эра Альтрона».
REGNUM 02:43
Армия и оружие
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле юга республики из танка
РИА Новости 02:09
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Космос
«Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну
Отмечается, что прикладные исследования важных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и технологий, обеспечивающих безопасное прибывание космонавтов на Луне и ее орбите.
Политика Сегодня вчера в 23:38
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18