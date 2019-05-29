Политика
Макрон готов созвать встречу в «нормандском формате»Российская газета 01:33
Президент Франции Эмманюэль Макрон готов созвать встречу в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), как только для этого сложатся условия. Об этом он заявил после саммита глав государств ЕС, прошедшего в Брюсселе.
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Президент Франции собирается организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским
Эхо Москвывчера в 18:17
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