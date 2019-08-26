Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине. Об этом он рассказал в понедельник, 26 августа, в ходе итоговой пресс-конференции саммита G7 в Биаррице.

Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре

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