Политика
ИзвестияМакрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине. Об этом он рассказал в понедельник, 26 августа, в ходе итоговой пресс-конференции саммита G7 в Биаррице.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России
RT на русском 15:14
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Экономика
Орешкин назвал восемь мер для ускорения экономического роста
Минэкономразвития разработало дополнительные меры по повышению потенциала экономического роста, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Интерфакс 14:25
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В Сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Армия и оружие
Крымский береговой ракетный комплекс «Утес» получит новую ракету
После присоединения Крыма в состав Российской Федерации, военные конструкторы принялись за «реанимацию» комплекса.
ГЛАС.RU 04:26
Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Карпов добавил, что произошедший на полигоне взрыв не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям и не подпадает под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Lenta.ru 14:13
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Культура
Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей
Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
Происшествия
В женском Рождественском монастыре в центре Москвы произошел пожар
Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы.
ТАСС 12:50
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru 14:56
Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.
Газета.Ru 09:00
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
Известия 08:38
Общество
Двойник Стива Джобса найден в Египте
Газета.Ru 09:56
Футбол
ЦСКА близок к подписанию защитника «Севильи» Гомеса
Московский футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время может усилиться защитником испанской "Севильи" Серхи Гомесом.
Вести.Ru 15:23
Общество
В Тамбове умер старейший подводник планеты
В Тамбове в возрасте 105 лет умер старейший в мире моряк-подводник, капитан первого ранга Юлий Ксюнин.
Российская газета 03:58
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru 11:43
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
Сделка о покупке Сбербанком 46,5% Rambler Group закрыта, говорится в пресс-релизе банка.
Коммерсантъ 12:24
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Политика
Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу
В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.
РИА Новости 00:45
Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
Как именно возраст влияет на выбор автомобиля, рассказали порталу Wroom.ru в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».
Автоновости дня 08:59
Космос
Американский космоплан X-37 побил рекорд продолжительности полета предыдущей миссии
Американский беспилотный космоплан X-37 превысил в понедельник рекорд продолжительности полета, установленный в ходе предыдущей секретной миссии.
ТАСС 15:46
Армия и оружие
CША пока не решили, кому передадут предназначавшиеся для Турции F-35
Соединённые Штаты пока не решили, куда могут быть отправлены предназначавшиеся для Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.
News.ru 14:56
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Экономика
«Аэрофлот» может провести IPO «Победы»
«Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.
Ведомости 06:28
Музыка
Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки
Музыкант Валерий Сюткин, впервые вошедший в жюри телевизионного шоу "Голос", пообещал помочь участникам раскрыть их сильные стороны, научить трудиться и выявить уникальность.
РИА Новости 10:50
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Авто
Новый Porsche Taycan уже установил рекорд Нюрбургринга
Еще замаскированный Porsche Taycan установил новый рекорд для четырехдверных электромобилей на Нюрбургринге, преодолев знаменитую немецкую трассу за 7 минут и 42 секунды.
SpeedMe 07:20
Авто
365-сильный Mercedes Brabus A-Класса дебютирует во Франкфурте
На автосалоне во Франкфурте ожидается премьера доработанного Mercedes-AMG A 35 4MATIC от ателье Brabus.
Picsnews.net 13:49
Политика
Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость
В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».
REGNUM 08:15