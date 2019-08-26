Лидеры нормандского формата проведут встречу уже в этом сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Технологии «МегаФон» провел первый 5G-турнир по киберспорту в России «МегаФон» организовал первый в истории России киберспортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming.

Финансы Доля нерезидентов в российских ОФЗ в июле снизилась до 30% Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле уменьшилась и на 1 августа 2019 года составила 30% против 30,8% по итогам июня, сообщил ЦБ РФ.

Политика Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75% «По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.

Теннис Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Общество Структура «Ростеха» подала иск к Boeing на $225 млн Лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС; на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех») подала иск к корпорации Boeing в суд округа Кук города Чикаго на $225 млн, пишет Financial Times со ссылкой на иск.

Политика Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

Политика Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Авто Марка Chery модернизировала молодежный паркетник Jetour X70 Компания Chery представила обновленную модификацию молодежного паркетника Jetour X70.

Авто Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.

Происшествия Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.

Футбол Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар» Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».

Политика В сенате США раскритиковали идею Трампа пригласить Путина в G7 Лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина для участия в саммите G7.

Общество В Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений Международная ассоциация аэропортов обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с инициативой реализовать концепцию «Тихий аэропорт» на базе Шереметьево.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Политика Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.

Футбол Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи «Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительными новое соглашение с Россией в военной сфере.

Политика Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя Британский журналист и телеведущий Скотт Миллс выяснил, что принц Гарри зовет супругу своего брата Уильяма иначе, нежели все привыкли слышать.

Политика На Украине готовятся к банкротству ГТС и новому росту тарифов на газ Предварительные объемы импорта составят 1,5 млрд кубометров в год, независимо от наличия транзита российского газа через украинскую ГТС.