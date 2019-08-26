Политика

Независимое телевидение СевастополяНезависимое телевидение СевастополяМакрон анонсировал встречу в нормандском формате

Лидеры нормандского формата проведут встречу уже в этом сентябре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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