Политика
РИА НовостиМакрон анонсировал встречу лидеров «Нормандской четверки»
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча в "нормандском" формате на уровне глав государств и правительств пройдет в сентябре.
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Президент Франции анонсировал саммит по Украине в нормандском формате в сентябре
Эхо Москвывчера в 12:30
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Экономика
В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян
«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ вчера в 22:30
Общество
Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа
Ведомости вчера в 11:19
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Происшествия
17-летняя волейболистка была изнасилована полицейскими
17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе, была изнасилована полицейскими.
Газета.Ru 01:57
Музыка
Тейлор Свифт получила главный приз MTV Video Music Awards 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт стала обладательницей главной награды премии MTV Video Music Awards 2019 в категории "Видео года" за клип на песню You Need to Calm Down, сообщается на сайте телеканала.
РИА Новости 02:35
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
Известия вчера в 11:50
Политика
Рухани назвал условия смены политики Ирана в отношении США
Политика Ирана в отношении США останется прежней, если Вашингтон не отменит ранее введённые против Тегерана санкции.
REGNUM 02:18
Политика
Сенатор США Джонсон заявил об отказе России в выдаче ему въездной визы
Сенатор Рон Джонсон заявил в понедельник, что Россия отклонила его просьбу о визе для посещения страны в следующем месяце в составе делегации Конгресса.
Интерфакс вчера в 19:12
Общество
В Роструде рассказали о новой графе в резюме
В 2020 году на портале "Работа в России" в резюме для поиска работы появится графа "участие в волонтерских программах", об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 01:48
Музыка
Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой
Светлана Лобода умоляла Игоря Крутого не заставлять ее петь песню Пугачевой «Живи спокойно, страна».
Дни24 00:19
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота России.
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX
Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервис» подало иск в США к американской компании Boeing для расторжения контракта на поставку 35 самолётов модели 737 MAX.
RT на русском 02:21
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС
Корабль доставил на МКС около 670 кг сухого груза. 24 августа «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции.
РБК вчера в 23:10
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Политика
Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Россией за аэронавигационное обслуживание достигла одного миллиона долларов, заявила в беседе с РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
Lenta.ru вчера в 20:38
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Sportbox.RU 02:58
Авто
Porsche Taycan установил рекорд Нюрбургринга
Компания Porsche обнародовала время круга предсерийного Taycan: электрокар проехал Нюрбургринг за 7 минут и 42 секунды.
Motor вчера в 11:20
Авто
Электрический Audi e-tron проехал 10 стран за сутки
Электрический кроссовер Audi e-tron за 24 часа сумел преодолеть расстояние в 1695 километров и проехать по территории 10 разных стран.
Motor вчера в 09:17
Происшествия
Латвийские каратели, устроившие геноцид в годы ВОВ, могут быть живы
Некоторые члены группы латвийских карателей, которые в годы Великой Отечественной войны проводили массовые расправы над мирным населением на территории современной Новгородской области, еще могут быть живы.
РИА Новости вчера в 20:37
Общество
Социальная ситуация в Архангельской области ухудшилась
Будет Шиес — из области уеду Опрос показывает, что социально-политическая ситуация в Архангельской области за последний год стремительно ухудшается.
Северные Новости вчера в 06:48
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Происшествия
Российский офицер утонул при задержании браконьеров
На Камчатке следователи проводят проверку по факту смерти военнослужащего, погибшего во время операции по задержанию браконьеров на реке Карага.
Lenta.ru 03:08
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Авто
8 самых распространённых неисправностей Ford Focus II поколения
Focus II поколения — автомобиль, который стал «локомотивом» продаж Ford в России.
Журнал Авто.ру 01:21
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru вчера в 08:24