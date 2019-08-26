Политика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineМакрон анонсировал встречу Путина и Зеленского в «нормандском формате»

Встреча глав Германии, России, Украины и Франции «в нормандском формате» пройдет в сентябре. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита «большой семерки».
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Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре

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