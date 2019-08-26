Встреча глав Германии, России, Украины и Франции «в нормандском формате» пройдет в сентябре. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита «большой семерки».

Макрон анонсировал встречу Путина и Зеленского в «нормандском формате»

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