Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции встречи лидеров "Группы семи", не уточнив конкретные даты.

Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре

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