Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВстреча лидеров стран Нормандской четверки пройдет в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встреча лидеров стран Нормандской четверки пройдет в сентябре. По его словам в тексте по итогам саммита G7 есть пункт о том, что саммит лидеров Франции, Германии, России и Украины пройдет в следующем месяце.
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