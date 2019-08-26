Политика
Московский КомсомолецВстреча лидеров стран Нормандской четверки пройдет в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встреча лидеров стран Нормандской четверки пройдет в сентябре. По его словам в тексте по итогам саммита G7 есть пункт о том, что саммит лидеров Франции, Германии, России и Украины пройдет в следующем месяце.
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Президент Франции анонсировал саммит по Украине в нормандском формате в сентябре
Эхо Москвывчера в 12:30
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Политика
Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»
Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru вчера в 18:31
Политика
Рухани назвал условия смены политики Ирана в отношении США
Напомним, в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году между Ираном, США, Россией и рядом стран Евросоюза, а также восстановил санкции против Тегерана.
REGNUM 02:18
Происшествия
Пассажирская «Газель» перевернулась в Дагестане: есть погибшие
Два человека погибли, ещё восемь госпитализированы, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе МВД республики.
REGNUM 04:11
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
В Сети появилось видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета «Тюльпан».
Известия 03:21
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Футбол
Джованни Симеоне мог стать игроком московского «Динамо»
Газета.Ru 24 августа в 12:52
Космос
Секретный орбитальный самолет США установил новый рекорд
Орбитальный самолет ВВС США Boeing X-37B находится на орбите Земли с 7 сентября 2017 года.
Ридус вчера в 17:46
Политика
Путин направил приветствие участникам авиасалона МАКС-2019
Сегодня, 27 августа, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму организаторам, участникам и посетителям Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 03:39
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Футбол
Юрий Семин: «Миранчук и „Барселона“? Пусть сначала с „Ростовом“ хорошо сыграет»
Не удивился вызову Смолова в сборную — В понедельник после объявления состава сборной России ее главный тренер Станислав Черчесов напомнил, что живет совсем недалеко от «РЖД Арены» и часто посещает матчи «Локомотива».
Спорт-Экспресс 02:55
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Технологии
Huawei планирует установить ОС «Аврора» на свои планшеты
Разработчики российской операционной системы «Аврора» ведут переговоры с китайской Huawei об установке ОС на ее планшеты.
ITZine.ru 00:39
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета 25 августа в 12:34
Происшествия
Пожар в монастыре в центре Москвы потушили
Пожар на территории Рождественского монастыря в центре Москвы полностью потушен.
Известия вчера в 14:39
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Общество
Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн
Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.
Известия вчера в 15:39
Происшествия
Криминального авторитета избили в присутствии вора Гули
В Турции во время встречи с вором в законе Гули избили потомственного кутаисского криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович).
URA.Ru 03:50
Наука
CRISPR приспособили для управления гидрогелем
Способность популярной технологии редактирования генома CRISPR/Cas разрезать нити ДНК использовали для контроля над перемещениями шариков гидрогеля, которые находились в сети из молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты.
N+1 вчера в 10:08
Происшествия
Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
Гаджеты
Опасный аксессуар. Представлен умный шарф Xiaomi
Проектировщики умного шарфа из отдела исследований и разработок Xiaomi обратили внимание на то, что зимой или в холодную погоду люди, которые носят шарфы, часто поправляют их, то заматывая сильнее, то ослабевая, когда становится теплее.
iXBT.com 04:13
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли из танков село Коминтерново в ДНР
Подразделения украинских силовиков утром во вторник обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донецкой народной республики (ДНР).
ТАСС 03:10
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Sportbox.RU 02:58
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Общество
В «Москва-Сити» собираются переехать еще 14 министерств
В "Москва-Сити", создававшийся в свое время как деловой центр, вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи собираются переехать еще 14 министерств, за исключением силового блока и МИДа, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 02:50
Общество
Пенсионеров-льготников подвезут до границы
Минтруд вчера опубликовал поправки к закону, предложив учесть в законодательстве результаты судебной практики последних лет — в 99% случаев отдыхавшие за границей льготники успешно оспаривают отказы фонда в выплате компенсаций.
Коммерсантъ вчера в 18:58