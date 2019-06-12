Макрон анонсировал переговоры с ПутинымРИА Новости 16:41

с чего всё началось

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Здоровье Как распознать приближающийся тепловой удар, рассказали волгоградцам «Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает о симптомах теплового удара и способах оказания помощи пострадавшему.

Армия и оружие Российский профессор рассказал об «опасных» планах США Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.

Культура Дело Никулина в США продолжит рассматривать суд присяжных Жюри присяжных в США приступит к рассмотрению дела российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, 13 января.

Экономика Силуанов рассказал о причинах падения реальных доходов россиян Показатели реальных доходов россиян падают из-за роста потребительского кредитования и сокращения доли теневой экономики, заявил первый вице-премьер.

Шоу-бизнес 45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Авто С 1 июля импорт праворульных микроавтобусов в Россию запретят В Россию запретят ввоз машин с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.

Театры Театральное «Вдохновение» на ВДНХ Пятый фестиваль искусств «Вдохновение» представит более 20 театральных постановок на ВДНХ.

Музыка «Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России Рок-группа «Машина времени» всё-таки выступит 12 июня на праздничном концерте на Красной площади в Москве, приуроченном ко Дню России.

Гаджеты Huawei может перейти на российскую ОС «Аврора» В СМИ появилась информация о том, что Huawei рассматривает возможность установки российской операционной системы «Аврора» на свои смартфоны.

Экономика Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.

Музыка Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Происшествия «Тебя не хватает, братец». Игнатьев поддержал Мамаева «Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в сторис инстаграма рядом с фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.

Общество Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Политика Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.

Политика Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.

Общество Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".

Авто Audi отзывает новые электрокары e-tron в США Американский офис концерна Audi объявил об отзыве 1 тыс. 644 электрических кроссоверов e-tron.

Политика Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

Политика Климкин усомнился в шансах Украины вступить в ЕС в ближайшие 10 лет Министр иностранных дел Украины Павел Климкин усомнился в возможностях Украины вступить в Европейский союз в ближайшие 10 лет.

Армия и оружие ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля «ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».

Армия и оружие Советский пулемет уничтожил современный американский броневик Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Футбол Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.