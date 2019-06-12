Политика
Макрон анонсировал переговоры с ПутинымРИА Новости 16:41
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Здоровье
Как распознать приближающийся тепловой удар, рассказали волгоградцам
«Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает о симптомах теплового удара и способах оказания помощи пострадавшему.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Российский профессор рассказал об «опасных» планах США
Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено в 18:45
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Обновлено в 08:11
Культура
Дело Никулина в США продолжит рассматривать суд присяжных
Жюри присяжных в США приступит к рассмотрению дела российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, 13 января.
Обновлено в 19:53
Экономика
Силуанов рассказал о причинах падения реальных доходов россиян
Показатели реальных доходов россиян падают из-за роста потребительского кредитования и сокращения доли теневой экономики, заявил первый вице-премьер.
Обновлено вчера в 08:15
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Авто
С 1 июля импорт праворульных микроавтобусов в Россию запретят
В Россию запретят ввоз машин с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.
Обновлено в 01:53
Театры
Театральное «Вдохновение» на ВДНХ
Пятый фестиваль искусств «Вдохновение» представит более 20 театральных постановок на ВДНХ.
Обновлено в 17:20
Музыка
«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России
Рок-группа «Машина времени» всё-таки выступит 12 июня на праздничном концерте на Красной площади в Москве, приуроченном ко Дню России.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено вчера в 12:28
Гаджеты
Huawei может перейти на российскую ОС «Аврора»
В СМИ появилась информация о том, что Huawei рассматривает возможность установки российской операционной системы «Аврора» на свои смартфоны.
Обновлено в 02:10
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Музыка
Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров
Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Алибасов пришел в сознание после медикаментозного сна
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.
Обновлено в 05:36
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Происшествия
«Тебя не хватает, братец». Игнатьев поддержал Мамаева
«Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в сторис инстаграма рядом с фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
Обновлено в 18:30
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты
Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.
Обновлено в 04:49
Политика
Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады
Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Общество
Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено в 18:33
Авто
Audi отзывает новые электрокары e-tron в США
Американский офис концерна Audi объявил об отзыве 1 тыс. 644 электрических кроссоверов e-tron.
Обновлено в 01:47
Политика
Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 18:53
Политика
Климкин усомнился в шансах Украины вступить в ЕС в ближайшие 10 лет
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин усомнился в возможностях Украины вступить в Европейский союз в ближайшие 10 лет.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07