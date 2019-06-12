Политика

Макрон анонсировал переговоры с ПутинымРИА Новости 16:41

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
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с чего всё началось
Европа должна вести разговор с Россией, причем последней стоит «прилагать для этого усилия», заявил
 в интервью швейцарскому каналу RTS президент Франции Эммануэль Макрон.
РБК17:13

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Макрон: Евросоюзу надо вести переговоры с Россией

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Макрон анонсировал «длинную» и «насыщенную» беседу с Путиным

РБК17:13

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Макрон планирует придать новый импульс стратегическому диалогу с Россией

ТАСС16:45

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

РИА Новости16:41
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Здоровье

Как распознать приближающийся тепловой удар, рассказали волгоградцам

«Волгоградская правда.ру» в своем материале рассказывает о симптомах теплового удара и способах оказания помощи пострадавшему.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Российский профессор рассказал об «опасных» планах США

Американская военная помощь Украине представляет собой опасные планы, которые также не принесут ничего хорошего Европе, заявил профессор МГУ, экс-член Научного совета при Совете безопасности России, политолог Андрей Манойло в интервью RT.
Обновлено в 18:45
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Обновлено в 08:11
Культура

Дело Никулина в США продолжит рассматривать суд присяжных

Жюри присяжных в США приступит к рассмотрению дела российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, 13 января.
Обновлено в 19:53
Экономика

Силуанов рассказал о причинах падения реальных доходов россиян

Показатели реальных доходов россиян падают из-за роста потребительского кредитования и сокращения доли теневой экономики, заявил первый вице-премьер.
Обновлено вчера в 08:15
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Авто

С 1 июля импорт праворульных микроавтобусов в Россию запретят

В Россию запретят ввоз машин с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.
Обновлено в 01:53
Театры

Театральное «Вдохновение» на ВДНХ

Пятый фестиваль искусств «Вдохновение» представит более 20 театральных постановок на ВДНХ.
Обновлено в 17:20
Музыка

«Машина времени» даст концерт на Красной площади в День России

Рок-группа «Машина времени» всё-таки выступит 12 июня на праздничном концерте на Красной площади в Москве, приуроченном ко Дню России.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

Обновлено вчера в 12:28
Гаджеты

Huawei может перейти на российскую ОС «Аврора»

В СМИ появилась информация о том, что Huawei рассматривает возможность установки российской операционной системы «Аврора» на свои смартфоны.
Обновлено в 02:10
Экономика

Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить

Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Музыка

Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров

Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Алибасов пришел в сознание после медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.
Обновлено в 05:36
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Происшествия

«Тебя не хватает, братец». Игнатьев поддержал Мамаева

«Тебя не хватает, братец», — написал Игнатьев в сторис инстаграма рядом с фото, на котором спешит обняться с Мамаевым.
Обновлено в 18:30
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Политика

Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты

Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.
Обновлено в 04:49
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Общество

Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено в 18:33
Авто

Audi отзывает новые электрокары e-tron в США

Американский офис концерна Audi объявил об отзыве 1 тыс. 644 электрических кроссоверов e-tron.
Обновлено в 01:47
Политика

Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 18:53
Политика

Климкин усомнился в шансах Украины вступить в ЕС в ближайшие 10 лет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин усомнился в возможностях Украины вступить в Европейский союз в ближайшие 10 лет.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
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