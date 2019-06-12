Политика

Макрон анонсировал переговоры с ПутинымРИА Новости 16:41

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
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Макрон решил встретиться с Путиным

Газета.Ru17:24

Макрон анонсировал переговоры с Путиным

РИА Новости16:41

Макрон высказался за активизацию диалога с Россией

Российская газета17:10

Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным

RT на русском17:08

Макрон: Евросоюзу надо вести переговоры с Россией

REGNUM17:00

Макрон планирует придать новый импульс стратегическому диалогу с Россией

ТАСС16:45

Макрон анонсировал «длинную» и «насыщенную» беседу с Путиным

РБК17:13
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Футбол

Россия — Кипр 1:0

Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020.
Обновлено в 16:37
Авто

Новый седан Audi A6 45 TFSI quattro стал доступен для заказа

Новая версия являет собой удачное сочетание динамики, эффективности и экономичности, ведь за ее производительность отвечает бензиновый 2,0-литровый турбомотор TFSI на 245 л.с. в паре с 7-скоростным «роботом» S tronic, штатной системой mild hybrid (MHEV) и полным приводом quattro в «базе».
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес

Обновлено в 16:48
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Футбол

Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes

Обновлено в 11:36
Происшествия

В Саратовской области проверяют данные о выброшенных копиях паспортов

Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку сообщения о том, что в заброшенном здании обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов и банковских договоров, сообщило во вторник областное СУСК.
Обновлено в 15:27
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Музыка

«Машина времени» выступит на Красной площади в День России

Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.
Обновлено в 07:18
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Политика

Конгресс США принял резолюцию, позволяющую через суд вызывать генпрокурора

Палата представителей США приняла резолюцию, которая дает законодателям возможность через суд потребовать явки генпрокурора Уильяма Барра и экс-советника президента Дональда Макгана для дачи показаний конгрессу, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 17:14
Политика

Инициаторы акции в поддержку Голунова отказались от призывов к участию в ней

Инициаторы акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которая должна была пройти 12 июня, отказались от призывов к участию в ней.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Транспорт

В Петербурге хотят увеличить срок службы дорог до 12 лет

Обновлено в 13:46
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия

В Москве в пруду нашли останки женщины

На северо-востоке столицы в пруду обнаружена человеческая голова. Как сообщил источник агентства "Москва", ее нашли в Северном пруду.
Обновлено в 17:20
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Наука

Названо главное условие рекордного долголетия

Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.
Обновлено в 03:02
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Общество

Отца Микеллы Абрамовой спросили об итогах проверки «Голоса»

Обновлено в 13:19
Кино

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж отмечает 50-летний юбилей

Актёру Питеру Динклэйджу, сегодня, 11 июня 2019 года исполняется 50 лет.
Обновлено в 06:56
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

Обновлено в 15:48
Политика

Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды

"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", — заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 09:45
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Хоккей

Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»

Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Футбол

Сборная Германии разгромила эстонских футболистов

Сыграны две встречи в группе С отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 17:09
Здоровье

Врачи выявили неожиданную пользу кофе

30 мая врач рассказал об опасности утреннего кофе.
Обновлено в 16:45
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
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