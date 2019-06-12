Политика
Макрон анонсировал переговоры с ПутинымРИА Новости 16:41
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Футбол
Россия — Кипр 1:0
Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020.
Обновлено в 16:37
Авто
Новый седан Audi A6 45 TFSI quattro стал доступен для заказа
Новая версия являет собой удачное сочетание динамики, эффективности и экономичности, ведь за ее производительность отвечает бензиновый 2,0-литровый турбомотор TFSI на 245 л.с. в паре с 7-скоростным «роботом» S tronic, штатной системой mild hybrid (MHEV) и полным приводом quattro в «базе».
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес
Обновлено в 16:48
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Саратовской области проверяют данные о выброшенных копиях паспортов
Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку сообщения о том, что в заброшенном здании обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов и банковских договоров, сообщило во вторник областное СУСК.
Обновлено в 15:27
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Музыка
«Машина времени» выступит на Красной площади в День России
Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.
Обновлено в 07:18
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Политика
Конгресс США принял резолюцию, позволяющую через суд вызывать генпрокурора
Палата представителей США приняла резолюцию, которая дает законодателям возможность через суд потребовать явки генпрокурора Уильяма Барра и экс-советника президента Дональда Макгана для дачи показаний конгрессу, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 17:14
Политика
Инициаторы акции в поддержку Голунова отказались от призывов к участию в ней
Инициаторы акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которая должна была пройти 12 июня, отказались от призывов к участию в ней.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Транспорт
В Петербурге хотят увеличить срок службы дорог до 12 лет
Обновлено в 13:46
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия
В Москве в пруду нашли останки женщины
На северо-востоке столицы в пруду обнаружена человеческая голова. Как сообщил источник агентства "Москва", ее нашли в Северном пруду.
Обновлено в 17:20
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Наука
Названо главное условие рекордного долголетия
Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.
Обновлено в 03:02
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Отца Микеллы Абрамовой спросили об итогах проверки «Голоса»
Обновлено в 13:19
Кино
Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж отмечает 50-летний юбилей
Актёру Питеру Динклэйджу, сегодня, 11 июня 2019 года исполняется 50 лет.
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды
"Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", — заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 09:45
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Футбол
Сборная Германии разгромила эстонских футболистов
Сыграны две встречи в группе С отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 17:09
Здоровье
Врачи выявили неожиданную пользу кофе
30 мая врач рассказал об опасности утреннего кофе.
Обновлено в 16:45
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58