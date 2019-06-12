Макрон анонсировал переговоры с ПутинымРИА Новости 16:41

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Футбол Россия — Кипр 1:0 Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020.

Авто Новый седан Audi A6 45 TFSI quattro стал доступен для заказа Новая версия являет собой удачное сочетание динамики, эффективности и экономичности, ведь за ее производительность отвечает бензиновый 2,0-литровый турбомотор TFSI на 245 л.с. в паре с 7-скоростным «роботом» S tronic, штатной системой mild hybrid (MHEV) и полным приводом quattro в «базе».

Политика Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Шоу-бизнес У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.

Происшествия В Саратовской области проверяют данные о выброшенных копиях паспортов Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку сообщения о том, что в заброшенном здании обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов и банковских договоров, сообщило во вторник областное СУСК.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Музыка «Машина времени» выступит на Красной площади в День России Лидер группы Андрей Макаревич рассказал на своей странице в Facebook 9 июня, что «Машина времени» не будет участвовать в праздничном концерте на Красной площади в честь Дня России.

Технологии WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Шоу-бизнес 45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.

Политика Конгресс США принял резолюцию, позволяющую через суд вызывать генпрокурора Палата представителей США приняла резолюцию, которая дает законодателям возможность через суд потребовать явки генпрокурора Уильяма Барра и экс-советника президента Дональда Макгана для дачи показаний конгрессу, свидетельствуют результаты голосования.

Политика Инициаторы акции в поддержку Голунова отказались от призывов к участию в ней Инициаторы акции в поддержку журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которая должна была пройти 12 июня, отказались от призывов к участию в ней.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).

Политика Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия В Москве в пруду нашли останки женщины На северо-востоке столицы в пруду обнаружена человеческая голова. Как сообщил источник агентства "Москва", ее нашли в Северном пруду.

Экономика Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.

Наука Названо главное условие рекордного долголетия Исследователи из Университета Южной Дании считают, что возраст долгожителей увеличивается в странах с развитой системой здравоохранения.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Политика Зеленский уволил пять глав региональных СБУ из-за контрабанды "Принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений Службы безопасности Украины, которые отметились, грубо говоря, в негативном плане в смысле явления, связанного с контрабандой", — заявил во вторник заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Хоккей Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945» Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.

Футбол Сборная Германии разгромила эстонских футболистов Сыграны две встречи в группе С отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.

Здоровье Врачи выявили неожиданную пользу кофе 30 мая врач рассказал об опасности утреннего кофе.