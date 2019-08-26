Политика
ИА НовороссияМакрон: Россию могут пригласить для участия в G7 в качестве гостя
Страна-председатель предстоящего саммита G7 может пригласить Россию в качестве гостя, однако речи о восстановлении "Восьмерки" пока не идет. Об этом сегодня в ходе итоговой пресс-конференции по итогам саммита G7 президент Франции Эмманюэль Макрон.
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Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новый истребитель Су-57
Газета.Ru 08:45
Политика
Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве — Болтон
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в Польше, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве, сообщило 27 августа издание «Украинская правда».
REGNUM 08:44
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Спорт
Логинов подпишет контракт с Союзом биатлонистов России
Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР).
Sportbox.RU 06:59
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Экономика
Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников
Правительство поручит министерствам разработать законопроект о доступе частных инвесторов на шельф, такое решение было принято на совещании у вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, сообщил журналистам замминистра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков (его цитирует «РИА Новости»).
РБК вчера в 10:14
Музыка
Киселев заявил, что к Rap Koktebel все готово на 100%
РИА Новости 06:15
Политика
Макрон: встреча «нормандской четверки» готовится в сентябре
Встреча в "нормандском" формате на уровне глав государств и правительств состоится в сентябре, об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции по итогам саммита G7.
Вестник Кавказа вчера в 12:49
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Происшествия
Красноярская полиция нашла родных экипажа пропавшего 65 лет назад Ан-2
Полицейские Красноярского края разыскали родственников экипажа Ан-2, потерпевшего крушение более 65 лет назад.
Российская газета 08:02
Наука
В Центральной Франции обнаружили 30 монолитов неизвестного возраста
Planet Today 08:31
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Политика
Лидеры G7 поссорились с Трампом из-за России
Expert.ru вчера в 15:22
Происшествия
В Дагестане в аварии с маршруткой погибли два человека
В результате аварии погибли две женщины 46 и 55 лет. Еще восемь человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу.
Российская газета 04:31
Технологии
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Теннис
Шарапова разгромно проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице США Серене Уильямс в матче первого круга Открытого чемпионата США — US Open.
REGNUM 00:41
Политика
Сотрудники СБУ заблокировали Верховную раду
Спикер добавил, что следователи заблокировали работу компьютерного центра и запретили входить в помещение, а также заблокировали систему сенсорных кнопок для голосования.
Газета.Ru 08:24
Общество
На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев
На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев.
Вести.Ru 04:23
Происшествия
Состояние пострадавшей на курорте в Турции девочки ухудшилось
Доктора констатируют: их участие в лечении пострадавшей девочки будет ограничено, это предусмотрено медицинскими протоколами Турции, тем не менее, специалисты готовы проводить регулярные консультации по вопросам состояния ребенка.
Российская газета 01:19
Кино
Евгений Миронов возвращается к роли Ленина в «Неизбежности»
Режиссер картины - Владимир Хотиненко, Ленина сыграл Евгений Миронов.
ИА InterMedia 08:40
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН вчера в 09:35
Общество
В Росстате сообщили о соотношении количества женщин и мужчин
К 2036 году соотношение составит одна тысяча мужчин на 1128 женщин.
Парламентская газета вчера в 01:37
Происшествия
Громкое дело врача-гинеколога из Новой Ляли вернули в прокуратуру
Медицинского работника обвиняют в незаконном обороте и сбыте наркотических средств Новолялинский райсуд Свердловской области вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога Олега Баскакова, который обвиняется в незаконном обороте и сбыте наркотических средств пациентке.
АиФ Урал 08:02
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Происшествия
Пожар произошел в строящемся здании на Сущевском Валу в Москве
В Москве загорелось строящееся здание на Сущевском Валу. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.
Известия 08:40