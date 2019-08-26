Страна-председатель предстоящего саммита G7 может пригласить Россию в качестве гостя, однако речи о восстановлении "Восьмерки" пока не идет. Об этом сегодня в ходе итоговой пресс-конференции по итогам саммита G7 президент Франции Эмманюэль Макрон.

Макрон: Россию могут пригласить для участия в G7 в качестве гостя

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