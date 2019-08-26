Политика
Российская газетаМакрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции.
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Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Политика
Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»
Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.
ФАН вчера в 12:44
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета 12:20
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04
Футбол
Заболотный забил дебютный гол в составе «Сочи»
Единственный гол в составе «Сочи» на 43-й минуте забил нападающий Антон Заболотный.
РБК 13:11
Экономика
Эксперты предрекли Германии рецессию
Индекс делового климата в Германии в августе опустился до 94,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 95,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
РИА Новости 11:56
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Теннис
Касаткина проиграла Конте в первом круге US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг стартовавшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.
ProstoProSport 13:22
Армия и оружие
В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА
В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Происшествия
Суд огласит приговор экс-сотруднику «Синергии», сбившему беременную
РИА Новости вчера в 17:40
Наука
Употребление масла для жарки может вызвать рак толстой кишки
Капитал страны 12:07
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
РБК 13:33
Футбол
Жоау Мариу может перейти в «Локомотив»
Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
Soccer.ru 09:26
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Космос
Венера ожидает человека: Планета вполне может быть пригодной для жизни
Если представить себе, что Венеру наблюдают с помощью мощных телескопов инопланетные наблюдатели, то им будет трудно отличить её от нашей планеты.
HotGeo 14:32
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Армия и оружие
Украинский Ан-124 станет «российским»
Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
Lenta.ru 05:48
Происшествия
Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы
В американском штате Техас молодые супруги попали в смертельное ДТП через несколько минут после церемонии бракосочетания.
Общественная служба новостей 11:50
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Газета.Ru 04:40