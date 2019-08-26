Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции.

Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

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