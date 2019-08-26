Политика

Российская газетаРоссийская газетаМакрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции.
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Не договорились: лидеры G7 не пришли к консенсусу по приглашению России

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Индекс делового климата в Германии в августе опустился до 94,3 пункта с пересмотренного показателя июля в 95,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
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Очевидцы сняли видео падения самолета ВВС Испании в Средиземное море

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Тренер «Зенита» Тимощук снова начнёт играть в футбол

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Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
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Касаткина проиграла Конте в первом круге US Open

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В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
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Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
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Волейболистки сборной России потерпели первое поражение на ЧЕ

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В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
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Сообщается, что клубы уже ведут переговоры о трансфере.
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Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
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Венера ожидает человека: Планета вполне может быть пригодной для жизни

Если представить себе, что Венеру наблюдают с помощью мощных телескопов инопланетные наблюдатели, то им будет трудно отличить её от нашей планеты.
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
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Украинский Ан-124 станет «российским»

Конструкторское бюро (КБ) «Ильюшин» с 2017 года ведет разработку глубоко модернизированного сверхтяжелого военно-транспортного самолета Ан-124-100М, что позволит уже в ближайшее время считать Ан-124 «Руслан» «российским», сообщил «Интерфаксу» глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Молодожёны погибли в аварии через несколько минут после свадьбы

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Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
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