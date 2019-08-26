Политика
Российская газетаМакрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции.
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Армия и оружие
Ан-2 «Кукурузник» заменит новый самолёт
News.ru 24 августа в 21:04
Кино
Netflix анонсировал сериал-триллер об изнанке соцсетей
Компания Netflix рассчитывает на такой же интерес зрителей, как и к сериалу "Черное зеркало", который рассказывает о влиянии современных гаджетов и устройств на людей.
VSE42 Новости вчера в 22:44
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»
МР7.ру вчера в 12:11
Кино
Появился тизер заключительного эпизода «Звездных войн»
Опубликован тизер с кадрами из девятого эпизода легендарной фантастической саги «Звездные войны».
iReactor вчера в 14:36
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Политика
Нешуточная власть
Нулевой опыт в сфере госуправления и в политике не стали для бывшего шоумена помехой в деле укрепления власти и продавливании важных решений.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Технологии
Крупные аэропорты России тестируют систему распознавания лиц
Технология распознавания лиц начала тестироваться в крупных аэропортах России.
News.ru 00:03
Политика
Испанские СМИ раскрыли секрет «вечной молодости» Путина
Известия вчера в 13:56
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Космос
«Роскосмос» начал подготовку к полету космонавтов на Луну
Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полета на Луну.
РИА Новости вчера в 22:42
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» со второй попытки пристыковался к МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федором" успешно в автоматическом режиме причалил к Международной космической станции со второй попытки.
РИА Новости вчера в 23:11
Экономика
ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) прорабатывает вывод новейшего пассажирского самолета МС-21 на экспортные рынки, развивая для этого международную лизинговую платформу GTLK Global Business, рассказал журналистам на пресс-конференции гендиректор компании Сергей Храмагин.
ПРАЙМ вчера в 17:16
Здоровье
В России за пять лет выросло число больных сахарным диабетом
В России за пять лет число пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 23%.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
В Жуковском открывается авиасалон МАКС-2019
В день открытия, 27 августа, на авиасалон прибудет президент России Владимир Путин, который планирует провести в Жуковском встречу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
ТАСС вчера в 17:09
Кино
Актриса Энди Макдауэлл рассказала о драке на съемочной площадке
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Дима Билан признался в любви Яне Рудковской
На своей странице в соцсети Instagram Билан опубликовал фото с Рудковской, а в подписи рассказал, как относится к продюсеру.
RuNews24.ru вчера в 20:51
Политика
Лидеры G7 поссорились с Трампом из-за России
Expert.ru вчера в 15:22
Общество
Во Владивостоке из-за ливней объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливня во Владивостоке и в ряде районов Приморья, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 22:05
Теннис
Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Коммерсантъ вчера в 21:14
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Армия и оружие
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
Пилотажная группа "Русские Витязи" покажет на авиасалоне МАКС-2019 уникальный трюк - проход на истребителе Су-30СМ на высоте 100 метров и скорости менее 80 километров в час.
Российская газета вчера в 07:39
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика
Путин заявил, что обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Низкие темпы роста доходов россиян вызывают беспокойство, заявил в понедельник президент Владимир Путин на совещании по вопросам экономики.
DP.RU вчера в 07:01
Общество
Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа
Ведомости вчера в 11:19
Технологии
Впервые на МАКС представят стенды «Авиационных регионов России»
Военное.РФ вчера в 10:51
Политика
Американский сенатор Рон Джонсон заявил об отказе в российской визе
Сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что российские власти отказали ему в визе, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 21:40
Общество
В Египте отыскали двойника основателя Apple Стива Джобса
В социальных сетях пользователи активно обсуждают фотографию человека очень похожего на основателя американской корпорации Apple Стива Джобса.
В курсе.ру вчера в 23:00
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Спортивная драма "Легенда №17" режиссера Николая Лебедева, главную роль в которой исполнил Данила Козловский, стала самым популярным российским фильмом, выпущенным в 21 веке, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта "Кино Mail.ru".
Радио Sputnik вчера в 20:00
Здоровье
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия вчера в 10:46
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости вчера в 05:17