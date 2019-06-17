Политика
Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета ЕвропыРоссийская газета вчера в 13:18
Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:45, Вашингтон
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Общество
В центрах занятости зарегистрированы 2175 безработных предпенсионеров
Как сообщили ИА Saratovnews в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области, на начало июня в регионе зарегистрировано 2175 предпенсионеров, признанных безработными в этом году.
Обновлено 16 июня в 23:45
Политика
Экс-президент Египта умер в зале суда
Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Жительницу Кузбасса заставили вернуть материнский капитал
Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Стали известны города с наибольшим числом невест
Обновлено в 00:03
Общество
Росстат выяснил наиболее популярные профессии среди женщин и мужчин
Аналитики Росстата назвали самые популярные профессии среди мужчин и женщин в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:35
Космос
Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов
Ранее сообщалось, что Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Технологии
Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Власти передадут бизнесмену брошенный цыганами в Чемодановке скот
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Зеленский заявил о неготовности к диалогу с Донецком и Луганском
Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, в ходе встречи с Эммануэлем Макроном, который является президентом Франции, заявил о том, что правительство Украины не готово на прямые переговоры с Луганском и Донецком, но готовы общаться в «минском» формате на тему прекращения ведения огня, сообщают «РИА новости».
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Boeing остался без заказов на авиасалоне в Ле-Бурже
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Киселев прокомментировал проигрыш в суде архитектору его виллы в Крыму
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал решение суда о присуждении автору статьи о его вилле в Крыму Владимиру Мазурину 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
После жалобы на «прямую линию» арестован директор Белгородского НПЗ
12 июня сотрудники завода записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на задержки зарплаты.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным сказал бы ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Обнаружена незамеченная деталь в отчете о крушении SSJ-100
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
В Охотском море спасли семью с ребёнком на надувной лодке
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда
Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Путин разрешил жителям России регистрировать излишки земли
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе
Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 18:56