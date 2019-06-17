Политика

Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета ЕвропыРоссийская газета 13:18

Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Макрон выступил против выхода России из Совета Европы

РБК14:55

Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета Европы

Российская газета13:18

Макрон: Франция считает необходимым не допустить полного выхода РФ из Совета Европы

РЕН ТВ11:50

Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон

РИА Новости12:42

Макрон заявил, что Франция выступает против выхода России из Совета Европы

ТАСС12:37

Макрон высказался о возможности полного выхода России из Совета Европы

Известия12:26

В Госдуме оценили призыв Макрона не допустить выхода России из СЕ

RT на русском13:55
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:39, Вашингтон
Наука

Ученый: к 2100 году смертность от потребления табака упадет на 25 процентов

Представители научной группы BAT заверяют, что их электронные системы курения на 95 процентов менее токсичны по сравнению с традиционными сигаретами.
Обновлено в 12:23
Политика

В Минприроды определились с местом выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» в Средней бухте в Приморье, планируют выпустить в летне-осенний сезон в Охотское море.
Обновлено в 20:14
Экономика

В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено в 18:07
Политика

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.
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Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
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Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено в 16:18
Общество

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак

Антитабачные кампании сокращают курение не хуже, чем налоги на табак Влияние общественной атмосферы на изменение потребления «вредных продуктов» и в целом «индустрии греха» сравнимо с влиянием налогов на потребление табака, алкоголя, продуктов с высоким содержанием сахара, предполагается в работе американских экономистов из Университета Чикаго и бизнес-школы Wharton.
Обновлено в 18:38
Театры

Большой театр впервые поставил оперу-буфф Жака Оффенбаха «Перикола»

Государственный академический Большой театр России на Камерной сцене имени Б.А. Покровского впервые поставил оперу-буфф Жака Оффенбаха "Перикола".
Обновлено в 20:45
Экономика

Кудрин не исключил возможность «социального взрыва»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил "социального взрыва", если уровень бедности в России не замедлит рост.
Обновлено в 15:10
Политика

США показали новые кадры с места инцидента в Оманском заливе

Обнародованные Пентагоном кадры, по убеждению американской стороны, доказывают причастность иранских военных к инциденту в Оманском заливе.
Обновлено в 18:56
Политика

Роскомнадзор составил проект правил изоляции рунета в случае угрозы

Роскомнадзор составил проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (рунета) в случае возникновения угрозы.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Ми-8 загорелся на вертолетной площадке на Чукотке

Вертолет Ми-8 загорелся во время взлета с площадки, расположенной в чукотском селе Нутепельмен.
Обновлено в 11:26
Космос

Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов

Ранее сообщалось, что Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.
Обновлено в 18:07
Происшествия

В Петербурге за участие в пикете задержали 16-летнего школьника

В Петербурге 17 июня полицейские задержали 16-летнего школьника, вышедшего на пикет у здания городского комитета по образованию, передает издание «Сноб».
Обновлено в 13:26
Происшествия

В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается во вторник на официальном сайте аэропорта Якутск.
Обновлено в 20:42
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено в 09:51
Политика

Путин разрешил жителям РФ регистрировать излишки земли

Ранее Росреестр сообщал о том, что россияне получили право регистрировать излишки земли и отметил, что с того момента, когда были начаты комплексные кадастровые работы в 2017 году, площадь земельных участков, которые были учтены в реестре недвижимости увеличилась на 20% процентов.
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Испании усилят охрану туристов на лето

Правоохранительные органы Испании намерены разместить около 40 тысяч сотрудников в популярных среди туристов местах для предотвращения возможных терактов, сообщает газета Razon со ссылкой на документ секретариата по вопросам безопасности МВД.
Обновлено в 21:12
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Китайская компания Xiaomi во время ежегодной конференции в Москве анонсировала начало продаж трёх смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке, сообщает издание «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:23
Кино

Скончался актер из «Амели» Морис Бенишу

Обновлено в 14:17
Происшествия

В Новосибирске пассажиры в панике покинули не заводившийся самолет

Из-за чего некоторые пассажиры, испугавшись за свою безопасность, потребовали заменить судно, другие же покинули борт лайнера.
Обновлено в 20:28
Баскетбол

В Торонто проходит чемпионский парад «Рэпторс»

В Торонто проходит парад в честь первого чемпионского титула «Рэпторс».
Обновлено в 11:42
Политика

Зеленский заявил о необходимости расширить санкции против РФ

Зеленский отметил, что санкции против РФ необходимо сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, добавив, что они являются единственным средством давления на Москву и дипломатическим инструментом для достижения результата.
Обновлено в 19:25
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Политика

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не договорятся о продлении соглашения о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года.
Обновлено в 11:22
Футбол

Франческо Тотти: «В „Роме“ ужасная атмосфера, Фонсека не должен был сюда приезжать»

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что его мнение не учитывалось при выборе главного тренера клуба, где он занимал пост директора.
Обновлено в 18:33
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

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Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено в 18:38
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
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Экономика

Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok

Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.
Обновлено в 10:05
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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