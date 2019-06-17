Политика

Макрон: Франция выступает против выхода России из Совета ЕвропыРоссийская газета вчера в 13:18

Франция хотела бы, чтобы Россия осталась в рядах Совета Европы. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон по итогам переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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