Маклиш отправлен в отставку с поста главного тренера сборной ШотландииЧемпионат 08:15

Шотландская футбольная ассоциация на своём официальном сайте объявила об отставке Алекса Маклиша с поста главного тренера национальной команды. Специалист покинет пост в ближайшее время. Решение было принято руководством ассоциации и самим Маклишем.

Маклиш отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Шотландии

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