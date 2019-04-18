Футбол

Маклиш покинул пост главного тренера сборной ШотландииСпорт-Экспресс 07:12

Алекс Маклиш покидает пост главного тренера сборной Шотландии, информирует Шотландский футбольный союз на своей официальном сайте. 60-летний шотландец возглавил национальную команду в феврале 2018-го. Под руководством Маклиша сборная провела 12 матчей: 5 побед и 7 поражений.
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Соперник сборной России по отбору Евро-2020 уволил главного тренера

Советский спорт08:42

Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии

Матч ТВ08:21

Маклиш покинул пост главного тренера сборной Шотландии

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Sport24.ru07:30

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Маклиш уволен с поста тренера сборной Шотландии

Sports.ru07:47
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Алекс Маклиш
Британский футболист
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