Футбол
Маклиш покинул пост главного тренера сборной ШотландииСпорт-Экспресс 07:12
Алекс Маклиш покидает пост главного тренера сборной Шотландии, информирует Шотландский футбольный союз на своей официальном сайте. 60-летний шотландец возглавил национальную команду в феврале 2018-го. Под руководством Маклиша сборная провела 12 матчей: 5 побед и 7 поражений.
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